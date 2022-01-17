‘İmam Hatip öğrencilerinin başarısını artırmayı araştırmak’ için bu yıl 4 milyon lira bütçe ayrıldı

2022 Yılı Yatırım Programı, 15 Ocak tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.Bu kapsamda, MEB bünyesinde ilk kez 2020 yılında başlayan “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” bu yıl da yatırım programında yerini aldı. 2020 Yılı Yatırım Programı’nda 81 il genelinde 2020-2023 yılları arasında uygulanacak projeye toplam 16 milyon lira kaynak ayrılmış ve 2020’de bu kaynağın 2 milyon lirası kullanılmıştı. 2021 yılında ise bu kaynağın 6 milyon lirası kullanıldı ve yıl sonunda toplam harcama 8 milyon liraya ulaştı. 2022 Yılı Yatırım Programı’nda ise hem program süresi hem de kaynak artırıldı. Bu kapsamda proje tarihi 2020-2024 yılları arasında güncellenirken ayrılan kaynak ise 5 milyon 80 bin lira artırılarak 20 milyon 80 bin lira oldu. Projeye 2022 yılında 4 milyon lira kaynak ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ayrılan bütçede “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” bu yıl da yer aldı. 2022’de çalışmaya ayrılan bütçe 4 milyon lira olurken, çalışmanın süresi ve toplam kaynağı da artırıldı.
2022 Yılı Yatırım Programı, 15 Ocak tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Bu kapsamda, MEB bünyesinde ilk kez 2020 yılında başlayan “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” bu yıl da yatırım programında yerini aldı.
2020 Yılı Yatırım Programı’nda 81 il genelinde 2020-2023 yılları arasında uygulanacak projeye toplam 16 milyon lira kaynak ayrılmış ve 2020’de bu kaynağın 2 milyon lirası kullanılmıştı.
2021 yılında ise bu kaynağın 6 milyon lirası kullanıldı ve yıl sonunda toplam harcama 8 milyon liraya ulaştı. 2022 Yılı Yatırım Programı’nda ise hem program süresi hem de kaynak artırıldı.
Bu kapsamda proje tarihi 2020-2024 yılları arasında güncellenirken ayrılan kaynak ise 5 milyon 80 bin lira artırılarak 20 milyon 80 bin lira oldu. Projeye 2022 yılında 4 milyon lira kaynak ayrıldı.