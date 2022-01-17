https://tr.sputniknews.com/20220117/imam-hatip-ogrencilerinin-basarisini-artirmayi-arastirmak-icin-bu-yil-4-milyon-lira-butce-ayrildi-1052821960.html

‘İmam Hatip öğrencilerinin başarısını artırmayı araştırmak’ için bu yıl 4 milyon lira bütçe ayrıldı

‘İmam Hatip öğrencilerinin başarısını artırmayı araştırmak’ için bu yıl 4 milyon lira bütçe ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ayrılan bütçede “İmam Hatip Okulları... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T19:02+0300

2022-01-17T19:02+0300

2022-01-17T19:19+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

imam hatip

kaynak

meb

bütçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1044603692_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6fbf1356b0f9cee5505fe95a9a60680b.jpg

2022 Yılı Yatırım Programı, 15 Ocak tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.Bu kapsamda, MEB bünyesinde ilk kez 2020 yılında başlayan “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” bu yıl da yatırım programında yerini aldı. 2020 Yılı Yatırım Programı’nda 81 il genelinde 2020-2023 yılları arasında uygulanacak projeye toplam 16 milyon lira kaynak ayrılmış ve 2020’de bu kaynağın 2 milyon lirası kullanılmıştı. 2021 yılında ise bu kaynağın 6 milyon lirası kullanıldı ve yıl sonunda toplam harcama 8 milyon liraya ulaştı. 2022 Yılı Yatırım Programı’nda ise hem program süresi hem de kaynak artırıldı. Bu kapsamda proje tarihi 2020-2024 yılları arasında güncellenirken ayrılan kaynak ise 5 milyon 80 bin lira artırılarak 20 milyon 80 bin lira oldu. Projeye 2022 yılında 4 milyon lira kaynak ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220101/tbmm-baskani-sentop-imam-hatip-liseleri-turkiyenin-siyasi-tarihinin-bir-ozeti-1052310775.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

milli eğitim bakanlığı, imam hatip, kaynak, meb, bütçe