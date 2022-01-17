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İngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
İngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini belirtti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:24+0300
2022-01-17T23:24+0300
savunma
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ukrayna
ingiltere
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söyledi.Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” diye konuştu.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
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rusya, ukrayna, ingiltere, silah

İngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek

23:24 17.01.2022
© REUTERS / John Sibleyİngiltere Başbakanı Johnson - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Johnson - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / John Sibley
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini belirtti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söyledi.
Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” diye konuştu.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
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