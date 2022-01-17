Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/iranli-diplomatlar-6-yilin-ardindan-suudi-arabistanda-1052805230.html
İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da
İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da
İranlı diplomatlar, 6 yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti. Diplomatlar, Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Tahran... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:00+0300
2022-01-17T12:06+0300
dünya
iran
suudi arabistan
islam işbirliği teşkilatı (iit)
iit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/10/1041411026_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1f132f7a71a3ec62d6ad9d299908e407.jpg
İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan habere göre, 3 İranlı diplomat Tahran yönetimini Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a geldi. Haberde, diplomatların birkaç gün önce geldiği ve Suudi Arabistan'ın 2016'dan bu yana İran'dan ilk kez diplomat kabul ettiğine dikkat çekildi. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırıların ardından tamamen kopmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın şimdilik üç diplomatla İİT'deki ofislerini yeniden açmaya odaklandığını söyledi. İran, daha önce de Riyad'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Son aylarda komşu Irak, iki Arap ülkesi arasında ilişkileri normalleştirme amaçlı müzakerelere ev sahipliği yaptı. Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere Ortadoğu'da İran'ın karşı cephesinde konumlanan Suudi Arabistan, İran'ın nükleer ve balistik füze programları konusunda da endişeli.İran ise, nükleer programının barışçıl amaçlara sahip olduğunu ve füze programının yalnızca savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.
iran
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/10/1041411026_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a215d8f6d52f2a5a20e51e6dfc81476d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, suudi arabistan, islam işbirliği teşkilatı (iit), iit

İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da

12:00 17.01.2022 (güncellendi: 12:06 17.01.2022)
© AASuudi Arabistan - İran bayrak
Suudi Arabistan - İran bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
Abone ol
İranlı diplomatlar, 6 yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti. Diplomatlar, Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Tahran yönetimini temsil edecek.
İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan habere göre, 3 İranlı diplomat Tahran yönetimini Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.
Haberde, diplomatların birkaç gün önce geldiği ve Suudi Arabistan'ın 2016'dan bu yana İran'dan ilk kez diplomat kabul ettiğine dikkat çekildi. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırıların ardından tamamen kopmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın şimdilik üç diplomatla İİT'deki ofislerini yeniden açmaya odaklandığını söyledi. İran, daha önce de Riyad'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Son aylarda komşu Irak, iki Arap ülkesi arasında ilişkileri normalleştirme amaçlı müzakerelere ev sahipliği yaptı.
Yemen ve Suriye de dahil olmak üzere Ortadoğu'da İran'ın karşı cephesinde konumlanan Suudi Arabistan, İran'ın nükleer ve balistik füze programları konusunda da endişeli.
İran ise, nükleer programının barışçıl amaçlara sahip olduğunu ve füze programının yalnızca savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:39Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı
12:27Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
12:24İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
12:21Konya'da kuraklıktan etkilenmeyen göl korumaya alındı
12:20İYİ Partili başkanlardan Akşener'e: Adaylığınızı bekliyoruz
12:19TEİS'ten uyarı: Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır
12:15Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor
12:06Parasını kısa sürede artırmak istedi, 70 bin lira dolandırıldı
12:02Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
12:00İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da
11:59Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü
11:59İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
11:48Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi
11:45Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
11:40Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
11:37TÜBİTAK’tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek
11:33Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü
11:21Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
11:18Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
11:16Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek