Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220117/ispanyada-koronavirus-vakalari-ve-hastane-doluluk-orani-en-ust-seviyeye-ulasti-1052830859.html
İspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
İspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
İspanya'da salgının başlamasından bu yana Kovid-19 vakalarında ve hastanelerdeki dolulukta en yüksek rakamlar açıklandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:46+0300
2022-01-17T23:46+0300
koronavirüs
ispanya
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830832_0:121:1201:796_1920x0_80_0_0_19a5056be79b9f4f1843ad2d69349bf6.jpg
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, son 3 günde Kovid-19'da 331 bin 467 yeni vaka tespit edildiği ve 234 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının da, bu zamana kadarki en yüksek rakam olan 3 bin 398'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının da yaklaşık 19 bine çıkarak 'en yüksek riskli' duruma geldiği ve Şubat 2021'den bu yana en yüksek orana ulaştığı kaydedildi.Hastanelerdeki yatakların yüzde 15.13'ü Kovid-19 hastalarına ayrılırken, bu oran yoğun bakım ünitelerinde yüzde 23.8'e çıkıyor.Ülkede 10 Ocak'ta başlayan yüz yüze eğitimde de sıkıntılar yaşandığı, çok sayıda öğrencinin çıkan vakalardan dolayı ev karantinasında olduğu ifade edildi.İspanya'da salgının başlamasından bu yana 8 milyon 424 bin 503 vaka tespit edilirken, toplamda 90 bin 993 kişi öldü.
https://tr.sputniknews.com/20220115/ispanyada-turizm-sektorunun-iki-yillik-kaybi-160-milyar-euroyu-gecti-1052770119.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830832_0:0:1061:796_1920x0_80_0_0_f2b7b3306bc8dda13a9545d8f1db88ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

İspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

23:46 17.01.2022
© REUTERS / Nacho Doceİspanya - koronavirüs
İspanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Nacho Doce
Abone ol
İspanya'da salgının başlamasından bu yana Kovid-19 vakalarında ve hastanelerdeki dolulukta en yüksek rakamlar açıklandı.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, son 3 günde Kovid-19'da 331 bin 467 yeni vaka tespit edildiği ve 234 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının da, bu zamana kadarki en yüksek rakam olan 3 bin 398'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının da yaklaşık 19 bine çıkarak 'en yüksek riskli' duruma geldiği ve Şubat 2021'den bu yana en yüksek orana ulaştığı kaydedildi.
Hastanelerdeki yatakların yüzde 15.13'ü Kovid-19 hastalarına ayrılırken, bu oran yoğun bakım ünitelerinde yüzde 23.8'e çıkıyor.
Ülkede 10 Ocak'ta başlayan yüz yüze eğitimde de sıkıntılar yaşandığı, çok sayıda öğrencinin çıkan vakalardan dolayı ev karantinasında olduğu ifade edildi.
İspanya'da salgının başlamasından bu yana 8 milyon 424 bin 503 vaka tespit edilirken, toplamda 90 bin 993 kişi öldü.
İspanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
EKONOMİ
İspanya'da turizm sektörünün 2 yıllık kaybı 160 milyar euro'yu geçti
15 Ocak, 17:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
00:43Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
00:41Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman
00:40Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
00:29Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
00:28İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
00:11Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti
00:07Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
DünSatırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
DünEstonya Savunma Bakanlığı: 5 bine kadar NATO askerini barındırmaya hazırız
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı
DünMalatya’da bir kişi şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu
DünŞırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı
Dünİspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
DünMigros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
DünABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
DünÇin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Dünİngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
DünKastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
DünMüslümanlara 'soykırım çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı