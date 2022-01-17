İspanya'da yaşlılardan bankalara 'teknoloji' protestosu: Aptal muamelesi yapmayın

Nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si 70 yaş üzeri olan İspanya'da, teknolojinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı bankacılık hizmetlerinde sorun yaşayan yaşlı vatandaşlar, banka şubelerinde 'daha insancıl muamele' talebiyle imza kampanyası başlattı.Bireysel bankacılık hizmetlerinin büyük bir kısmının sanal ortamda verilmesi, bankaların şube sayılarını azaltmaları ve bankacılarla yüz yüze görüşmelerin Kovid-19'un etkisiyle sadece randevulu yapılması, teknolojiyi kullanmakta zorluk yaşayan yaşlı nüfusun bankacılık hizmeti almasını güçleştirdi.Valensiya kentinde yaşayan 78 yaşındaki Carlos San Juan, bankacılık hizmetinde yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için 'Change.org"'sitesinde "Banka şubelerinde daha insancıl bir muamele için" başlığıyla başlattığı kampanya kısa sürede yoğun destek buldu, 200 binden fazla imza atıldı.
İspanya'da yaşlı vatandaşlar, teknolojinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı bankacılık hizmetlerinde sorun yaşadıklarını belirterek imza kampanyası başlattı.
Nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si 70 yaş üzeri olan İspanya'da, teknolojinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı bankacılık hizmetlerinde sorun yaşayan yaşlı vatandaşlar, banka şubelerinde 'daha insancıl muamele' talebiyle imza kampanyası başlattı.
Bireysel bankacılık hizmetlerinin büyük bir kısmının sanal ortamda verilmesi, bankaların şube sayılarını azaltmaları ve bankacılarla yüz yüze görüşmelerin Kovid-19'un etkisiyle sadece randevulu yapılması, teknolojiyi kullanmakta zorluk yaşayan yaşlı nüfusun bankacılık hizmeti almasını güçleştirdi.
Valensiya kentinde yaşayan 78 yaşındaki Carlos San Juan, bankacılık hizmetinde yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için 'Change.org"'sitesinde "Banka şubelerinde daha insancıl bir muamele için" başlığıyla başlattığı kampanya kısa sürede yoğun destek buldu, 200 binden fazla imza atıldı.