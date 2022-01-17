https://tr.sputniknews.com/20220117/ispanyada-yaslilardan-bankalara-teknoloji-protestosu-aptal-muamelesi-yapmayin-1052828462.html

İspanya'da yaşlılardan bankalara 'teknoloji' protestosu: Aptal muamelesi yapmayın

İspanya'da yaşlılardan bankalara 'teknoloji' protestosu: Aptal muamelesi yapmayın

İspanya'da yaşlı vatandaşlar, teknolojinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı bankacılık hizmetlerinde sorun yaşadıklarını belirterek imza kampanyası... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:27+0300

2022-01-17T22:27+0300

2022-01-17T22:27+0300

yaşam

ispanya

banka

eylem

yaşlı

mobil bankacılık

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Nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si 70 yaş üzeri olan İspanya'da, teknolojinin her geçen gün daha fazla öne çıktığı bankacılık hizmetlerinde sorun yaşayan yaşlı vatandaşlar, banka şubelerinde 'daha insancıl muamele' talebiyle imza kampanyası başlattı.Bireysel bankacılık hizmetlerinin büyük bir kısmının sanal ortamda verilmesi, bankaların şube sayılarını azaltmaları ve bankacılarla yüz yüze görüşmelerin Kovid-19'un etkisiyle sadece randevulu yapılması, teknolojiyi kullanmakta zorluk yaşayan yaşlı nüfusun bankacılık hizmeti almasını güçleştirdi.Valensiya kentinde yaşayan 78 yaşındaki Carlos San Juan, bankacılık hizmetinde yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için 'Change.org"'sitesinde "Banka şubelerinde daha insancıl bir muamele için" başlığıyla başlattığı kampanya kısa sürede yoğun destek buldu, 200 binden fazla imza atıldı.

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ispanya, banka, eylem, yaşlı, mobil bankacılık