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İsrail, koronavirüs karantina süresini 5 güne düşürdü
İsrail, koronavirüs karantina süresini 5 güne düşürdü
İsrail, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina süresini 5 güne düşürme kararı aldı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T21:46+0300
2022-01-17T21:46+0300
koronavirüs
israil
naftali bennett
karantina
koronavirüs
kovid-19
omicron
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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in konuyu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarla değerlendirdiği belirtildi.Açıklamada Omicron varyantıyla şu an İsrail'de hastalığa yakalanma riskinin en yüksek seviyelere çıktığına dikkati çeken Bennett, "Bu nedenle, çok sayıda doğrulanmış vaka ve karantinada çok sayıda insan görüyoruz. Bu, ekonomi üzerinde ağır baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini bildirdi.Kararla birlikte, 'bir yandan halk sağlığını korumaya devam ederken, diğer yandan zor olsa da ekonominin devamlılığını sağlayacaklarını' kaydeden Bennett, 'böylece bu dalgayı güvenli bir şekilde atlatabileceklerini' dile getirdi.İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/israil-vaka-artislari-karsisinda-kapanmaya-gitmeyecek-1052646859.html
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israil, naftali bennett, karantina, koronavirüs, kovid-19, omicron

İsrail, koronavirüs karantina süresini 5 güne düşürdü

21:46 17.01.2022
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina süresini 5 güne düşürme kararı aldı.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in konuyu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarla değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada Omicron varyantıyla şu an İsrail'de hastalığa yakalanma riskinin en yüksek seviyelere çıktığına dikkati çeken Bennett, "Bu nedenle, çok sayıda doğrulanmış vaka ve karantinada çok sayıda insan görüyoruz. Bu, ekonomi üzerinde ağır baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini bildirdi.
Kararla birlikte, 'bir yandan halk sağlığını korumaya devam ederken, diğer yandan zor olsa da ekonominin devamlılığını sağlayacaklarını' kaydeden Bennett, 'böylece bu dalgayı güvenli bir şekilde atlatabileceklerini' dile getirdi.
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
KORONAVİRÜS
İsrail, vaka artışları karşısında kapanmaya gitmeyecek
12 Ocak, 05:06
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