https://tr.sputniknews.com/20220117/istanbul-havalimaninda-kacakcilik-operasyonu-15-milyon-tllik-ilac-ele-gecirildi-1052805092.html

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:59+0300

2022-01-17T11:59+0300

2022-01-17T11:59+0300

türkiye

uyuşturucu

kaçakçılık

istanbul havalimanı

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Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

türkiye

istanbul havalimanı

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uyuşturucu, kaçakçılık, istanbul havalimanı