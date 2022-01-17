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https://tr.sputniknews.com/20220117/istanbul-havalimaninda-kacakcilik-operasyonu-15-milyon-tllik-ilac-ele-gecirildi-1052805092.html
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:59+0300
2022-01-17T11:59+0300
türkiye
uyuşturucu
kaçakçılık
istanbul havalimanı
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Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.
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istanbul havalimanı
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uyuşturucu, kaçakçılık, istanbul havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi

11:59 17.01.2022
© DHAİstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.
Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu.
Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.
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