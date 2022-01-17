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İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak
İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak
Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, ittifakları oluşturan partiler arası görüşme trafiği hız kazandı. Cumhur... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T17:10+0300
2022-01-17T17:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
mhp
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
ittifak
genel seçim
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Seçim kanununda 2018 yılından yapılan değişiklik ile partilerin ittifak içerisinde seçime girmesi uygulamaya başlaması başladı. Düzenleme ile ittifak içerisinde bir partinin seçim barajını aşması ile diğer partilerin de TBMM'ye temsilci göndermesinin önü açıldı. İttifak ile seçimlere girebilmesinin hayata geçirilmesi ile birlikte AK Parti, MHP ve BBP Cumhur ittifakı'nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de Millet İttifakı'nı oluşturdu.Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken ittifakı genişletmek ve ittifakı oluşturan partiler arasında uyumu sağlamak için genel başkanlar arasında görüşme trafiği hız kazandı.Erdoğan ile Bahçeli ‘ittifak birlikteliğini’ teyit ettiCumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin genel başkanları 2022 yılının ilk günlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşmenin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare, hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor" dedi.Millet İttifakı'nda genişleme çalışmalarıMillet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partileri’nin temsilcilerinin parlamenter sistem çalışması için bir araya gelmesi ile birlikte, ittifakın genişlemesi gündeme geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ardında da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir araya gelmesi ittifakın genişlemesi adımları olarak değerlendirildi.Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşen Akşener, görüşme sonrasında “Millet İttifakı bünyesinde dört siyasi parti 24 Haziran’da vardık, 31 Mart’ta iki siyasi parti vardı. Sonrasında iki siyasi parti kuruldu. Muhtemel Millet İttifakı’nda altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var” ifadelerini kullandı.6 parti temsilcisinin parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışma yürüttüğü komisyon 18 Ocak Salı günü yeniden bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek.Üçüncü ittifak çağrısı TİP’tenTürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın çağrısı üzerine Halkların Demokrasi Partisi, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) temsilcileri 18 Ocak’ta Ankara’da bir araya gelecek.Bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "Bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" söyledi. Oluç bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Meclis'te grubu bulunan partilerin yer almadığını belirtti
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, mhp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, ittifak, genel seçim, iyi parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı, türkiye işçi partisi (tip), gelecek partisi, deva partisi

İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak

17:10 17.01.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, ittifakları oluşturan partiler arası görüşme trafiği hız kazandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları sık sık bir araya gelirken, TİP’in çağrısı ile üçüncü ittifak için ilk toplantı yarın yapılacak.
Seçim kanununda 2018 yılından yapılan değişiklik ile partilerin ittifak içerisinde seçime girmesi uygulamaya başlaması başladı. Düzenleme ile ittifak içerisinde bir partinin seçim barajını aşması ile diğer partilerin de TBMM'ye temsilci göndermesinin önü açıldı. İttifak ile seçimlere girebilmesinin hayata geçirilmesi ile birlikte AK Parti, MHP ve BBP Cumhur ittifakı'nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de Millet İttifakı'nı oluşturdu.
Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken ittifakı genişletmek ve ittifakı oluşturan partiler arasında uyumu sağlamak için genel başkanlar arasında görüşme trafiği hız kazandı.

Erdoğan ile Bahçeli ‘ittifak birlikteliğini’ teyit etti

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin genel başkanları 2022 yılının ilk günlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşmenin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare, hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor" dedi.

Millet İttifakı'nda genişleme çalışmaları

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partileri’nin temsilcilerinin parlamenter sistem çalışması için bir araya gelmesi ile birlikte, ittifakın genişlemesi gündeme geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ardında da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir araya gelmesi ittifakın genişlemesi adımları olarak değerlendirildi.
Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşen Akşener, görüşme sonrasında “Millet İttifakı bünyesinde dört siyasi parti 24 Haziran’da vardık, 31 Mart’ta iki siyasi parti vardı. Sonrasında iki siyasi parti kuruldu. Muhtemel Millet İttifakı’nda altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var” ifadelerini kullandı.
6 parti temsilcisinin parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışma yürüttüğü komisyon 18 Ocak Salı günü yeniden bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek.

Üçüncü ittifak çağrısı TİP’ten

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın çağrısı üzerine Halkların Demokrasi Partisi, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) temsilcileri 18 Ocak’ta Ankara’da bir araya gelecek.
Bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "Bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" söyledi. Oluç bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Meclis'te grubu bulunan partilerin yer almadığını belirtti
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
TÜRKİYE
TİP Başkanı Baş: Hedefimiz üçüncü bir ittifak ile en az yüzde 3 oy almak, HDP'ye teklifimizi sunduk
10 Ocak, 20:05
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