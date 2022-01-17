https://tr.sputniknews.com/20220117/ittifaklarda-trafik-hiz-kazandi-ucuncu-ittifak-icin-ilk-toplanti-yapilacak-1052817940.html

İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak

İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak

Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, ittifakları oluşturan partiler arası görüşme trafiği hız kazandı. Cumhur... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T17:10+0300

2022-01-17T17:10+0300

2022-01-17T17:10+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

mhp

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

saadet partisi

ittifak

genel seçim

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Seçim kanununda 2018 yılından yapılan değişiklik ile partilerin ittifak içerisinde seçime girmesi uygulamaya başlaması başladı. Düzenleme ile ittifak içerisinde bir partinin seçim barajını aşması ile diğer partilerin de TBMM'ye temsilci göndermesinin önü açıldı. İttifak ile seçimlere girebilmesinin hayata geçirilmesi ile birlikte AK Parti, MHP ve BBP Cumhur ittifakı'nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de Millet İttifakı'nı oluşturdu.Genel seçimlerin erken ya da zamanında yapılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken ittifakı genişletmek ve ittifakı oluşturan partiler arasında uyumu sağlamak için genel başkanlar arasında görüşme trafiği hız kazandı.Erdoğan ile Bahçeli ‘ittifak birlikteliğini’ teyit ettiCumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin genel başkanları 2022 yılının ilk günlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Görüşmenin Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare, hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor" dedi.Millet İttifakı'nda genişleme çalışmalarıMillet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin yanı sıra DEVA ve Gelecek Partileri’nin temsilcilerinin parlamenter sistem çalışması için bir araya gelmesi ile birlikte, ittifakın genişlemesi gündeme geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ardında da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir araya gelmesi ittifakın genişlemesi adımları olarak değerlendirildi.Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşen Akşener, görüşme sonrasında “Millet İttifakı bünyesinde dört siyasi parti 24 Haziran’da vardık, 31 Mart’ta iki siyasi parti vardı. Sonrasında iki siyasi parti kuruldu. Muhtemel Millet İttifakı’nda altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var” ifadelerini kullandı.6 parti temsilcisinin parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışma yürüttüğü komisyon 18 Ocak Salı günü yeniden bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek.Üçüncü ittifak çağrısı TİP’tenTürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın çağrısı üzerine Halkların Demokrasi Partisi, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) temsilcileri 18 Ocak’ta Ankara’da bir araya gelecek.Bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "Bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" söyledi. Oluç bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Meclis'te grubu bulunan partilerin yer almadığını belirtti

https://tr.sputniknews.com/20220110/tip-baskani-bas-hedefimiz-ucuncu-bir-ittifak-ile-en-az-yuzde-3-oy-almak-hdpye-teklifimizi-sunduk-1052589813.html

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