https://tr.sputniknews.com/20220117/ivana-sert-yayin-sirasinda-okan-bayulgeni-takip-etmeyi-birakti-1052795750.html

Ivana Sert, yayın sırasında Okan Bayülgen'i takip etmeyi bıraktı

Ivana Sert, yayın sırasında Okan Bayülgen'i takip etmeyi bıraktı

Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'in kendisini takip etmediğini öğrenen Ivana Sert, Bayülgen'i takipten çıkardı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

okan bayülgen

takip

ivana sert

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Haberglobal kanalında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'nde ünlü isimleri ağırlayan Okan Bayülgen, kendisine gelen 'beni takipten neden çıktın' şeklindeki tepkilere karşı takip etmediği isimlerin hesaplarını sessize aldığını açıkladı. Bayülgen progarmda 'Hiç karşıma çıkmıyor ama o benim onu takip ettğimi sanıyor. Bunu herkese yaptım. Kimseye bakmıyorum. Herkes onları takip ettiğimi sanıyor, ben hiç birisini takip etmiyorum' dedi. Konukları arasında yer alan Ivana Sert'i takip edip etmediği sorulan Okan Bayülgen 'Hayır etmiyorum' yanıtını verince, Sert yayın sırasına cep telefonunu göstererek Okan Bayülgen'i takipten çıkardı. Ivana Sert "Ben sizi takip ediyorum ama şimdi hemen takipten çıkıyorum" diyerek kameraya el salladı.

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okan bayülgen, takip, ivana sert