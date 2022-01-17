https://tr.sputniknews.com/20220117/iyi-partili-baskanlardan-aksenere-adayliginizi-bekliyoruz-1052805938.html

İYİ Partili başkanlardan Akşener'e: Adaylığınızı bekliyoruz

İYİ Partili başkanlardan Akşener'e: Adaylığınızı bekliyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T12:20+0300

2022-01-17T12:20+0300

2022-01-17T12:20+0300

politika

meral akşener

seçim

cumhurbaşkanlığı

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşuldu. Habertürk'ün haberine göre, başkanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu bir kısmı ise Mansur Yavaş'ın adaylığı halinde yarışı kazanabileceğini kaydetti. Bazı belediye başkanları Akşener'in aday olmasını beklediklerini söyledi. Akşener ise, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye" dedi.Belediyelerin çalışmaları, ihtiyaçları ve önümüzdeki seçimler masaya yatırıldı. Bazı belediye başkanları yaşadıkları ve dile getirilmesini bekledikleri sorunları iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İYİ Parti lideri uzun uzun notlar aldı.İletilen sorunlardan biri de asgari ücrete ilişkin oldu. Bazı belediye başkanları asgari ücretin yüzde 50 oranında arttırıldığını ancak gelirlerinin o oranda artmadığını söyledi.'Kavgadan uzak durun'Önümüzdeki seçimler de toplantının önemli başlıklarından biriydi. İYİ Parti Genel Başkanı MeralAkşener başkanlara "sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verdi. Seçim sürecinin sert bir iklimde geçeceğini kaydetti.İmamoğlu ve Yavaş tespitiToplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanaatleri iletti. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.'Sizin adaylığınızı bekliyoruz'Bazı belediye başkanları ise, Meral Akşener'e "Sizin adaylığınızı bekliyoruz" dedi. Ancak Akşener, bir kez daha başbakanlığı işaret etti. Aday olmayacağını belirten İYİ Parti lideri, "Mesel ben meselesi değil. mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220114/aksener-millet-ittifakinin-adayi-13-cumhurbaskani-olacak-1052732681.html

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meral akşener, seçim, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, iyi parti