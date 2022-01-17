https://tr.sputniknews.com/20220117/izmirde-trans-birey-ensesinden-bicaklanmis-halde-apartman-girisinde-bulundu-1052797573.html

İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu

İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekiplerince olayla... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T05:05+0300

2022-01-17T05:05+0300

2022-01-17T05:06+0300

türkiye

izmir

bıçaklama

trans

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Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu ileri sürülen Günay Özyıldız’ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi.Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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izmir, bıçaklama, trans