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İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu
İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekiplerince olayla... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T05:05+0300
2022-01-17T05:06+0300
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izmir
bıçaklama
trans
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Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu ileri sürülen Günay Özyıldız’ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi.Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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izmir, bıçaklama, trans

İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu

05:05 17.01.2022 (güncellendi: 05:06 17.01.2022)
© İHAİzmir’de trans birey yaşadığı binanın girişinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey yaşadığı binanın girişinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu ileri sürülen Günay Özyıldız’ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi.
Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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