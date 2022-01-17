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https://tr.sputniknews.com/20220117/jandarmanin-donmak-uzereyken-buldugu-tilki-tedaviye-alindi-1052793869.html
Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı
Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı
Bitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T00:03+0300
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yaşam
türkiye
bitlis
tilki
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Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri, Kavakdibi köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan tilkiyi gördü. Tilkinin yanına giden ekipler, donmak üzere olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, tedaviye alındı.Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.
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türkiye, bitlis, tilki, jandarma

Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı

00:03 17.01.2022
© DHABitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Bitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Bitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri, Kavakdibi köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan tilkiyi gördü.
Tilkinin yanına giden ekipler, donmak üzere olduğunu fark etti.
Jandarma ekiplerince Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, tedaviye alındı.
Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.
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