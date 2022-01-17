https://tr.sputniknews.com/20220117/jandarmanin-donmak-uzereyken-buldugu-tilki-tedaviye-alindi-1052793869.html

Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı

Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı

Bitlis kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T00:03+0300

2022-01-17T00:03+0300

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yaşam

türkiye

bitlis

tilki

jandarma

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Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri, Kavakdibi köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan tilkiyi gördü. Tilkinin yanına giden ekipler, donmak üzere olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, tedaviye alındı.Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

bitlis

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türkiye, bitlis, tilki, jandarma