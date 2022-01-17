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Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
İstanbul, Maltepe D-100 Karayolunda kaza sonrası çekici beklerken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T07:51+0300
2022-01-17T07:51+0300
türkiye
trafik kazası
çekici
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Kaza, saat 03 :30 sıralarında D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı. Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alanda buldukları plakayı anons etmeleri sonucunda olay yerinden kaçan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 BFT 139 Plakalı araç durduruldu. Kazaya karışan kişi olduğu anlaşılan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası D 100 de trafik uzun süre yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra ölen sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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trafik kazası, çekici

Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü

07:51 17.01.2022
© DHAKaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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İstanbul, Maltepe D-100 Karayolunda kaza sonrası çekici beklerken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03 :30 sıralarında D-100 Otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halindeki C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanında bulunan güvenlik dubalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Otomobil hareket kabiliyetini kaybettiği için sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı.
Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, başka bir otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü 2 otomobilin arasında sıkışıp feci şekilde can verdi. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu alanda buldukları plakayı anons etmeleri sonucunda olay yerinden kaçan sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 34 BFT 139 Plakalı araç durduruldu. Kazaya karışan kişi olduğu anlaşılan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sonrası D 100 de trafik uzun süre yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra ölen sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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