https://tr.sputniknews.com/20220117/kazakistanda-nazarbayevin-yegeni-ulusal-guvenlik-komitesi-baskan-yardimciligi-gorevinden-alindi--1052816672.html

Kazakistan’da Nazarbayev’in yeğeni, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

Kazakistan’da Nazarbayev’in yeğeni, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Samat Abiş, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Kazak Devlet Başkanı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T16:32+0300

2022-01-17T16:32+0300

2022-01-17T16:36+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

nursultan nazarbayev

yeğen

baykonur

kasım cömert tokayev

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonra şiddet olaylarına dönüşen gerilimi yatıştırmak adına aldığı yeni bir siyasi karar ile Nazarbayev’in yeğeni Abiş’i Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden aldı. Abiş söz konusu görevde 2015’ten beri bulunuyordu, ancak geçen hafta 13 Ocak’tan itibaren senelik izne ayrıldığı belirtmişti. Tokayev, protestoların başladığı dönemde Abiş’in görevine hemen son vermese de Ulusal Güvenlik Komitesi’ne yeni bir ‘iki numaralı isim’ atadı. Ulusal Güvenlik Komitesi’nin eski başkanı Karim Masimov hakkında da geçen hafta vatana ihanet şüphesi ile soruşturma başlatılmıştı. Bunun yanında Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev başka bir kararname ile Baykonur Özel Temsilcisi Serik Suleymanov’u da görevden aldı. Baykonur, hem Rusya’nın Baykonur Uzay Üssü’nü hem de bu üssü çevreleyen şehri kapsıyor. Rusya, Sovyetler döneminden uzay fırlatmalarını bu üsten yapıyor. Üssün operatörü de Rusya’nın federal uzay ajansı Roscosmos.

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rusya, kazakistan, nursultan nazarbayev, yeğen, baykonur, kasım cömert tokayev