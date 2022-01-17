https://tr.sputniknews.com/20220117/kimya-fabrikasinda-yangin-patlamalar-meydana-geliyor-1052796936.html

Kimya fabrikasında yangın: Patlamalar meydana geliyor

Kimya fabrikasında yangın: Patlamalar meydana geliyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanırken bölgeye sevk... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T03:55+0300

2022-01-17T03:55+0300

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bursa

fabrika

patlama

türkiye

kimyasal

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Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

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bursa, fabrika, patlama, kimyasal