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https://tr.sputniknews.com/20220117/kimya-fabrikasinda-yangin-patlamalar-meydana-geliyor-1052796936.html
Kimya fabrikasında yangın: Patlamalar meydana geliyor
Kimya fabrikasında yangın: Patlamalar meydana geliyor
Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanırken bölgeye sevk... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T03:55+0300
2022-01-17T03:57+0300
bursa
fabrika
patlama
türkiye
kimyasal
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Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.
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bursa, fabrika, patlama, kimyasal

Kimya fabrikasında yangın: Patlamalar meydana geliyor

03:55 17.01.2022 (güncellendi: 03:57 17.01.2022)
© İHABursa'da kimya fabrikasında yangın
Bursa'da kimya fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA
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Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.
AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.
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