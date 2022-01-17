Konya'da kuraklıktan etkilenmeyen göl korumaya alındı

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Kuraklığın ağır etkilerine rağmen tabanındaki kaynakları sayesinde su seviyesi dört mevsim değişmeyen Sarayönü ilçesindeki göl, dereyi andıran görünümünden kurtarılarak eski alanına ve su potansiyeline kavuştu.

Temizlik çalışmalarının ardından Beşgöz Gölü'nün tekrar erozyonla ve otlarla kapanmaması için kıyıları taşla örülerek tedbir alındı. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından bölgenin en önemli su kaynağı olan göl, birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Su kuşlarının üreme ve yaşam alanı olan gölde, sazan, turna ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşıyor. Göl, bahar döneminde açan nilüfer çiçekleriyle de güzel bir görünüme kavuşuyor.