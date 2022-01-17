https://tr.sputniknews.com/20220117/konyada-yola-inen-yaban-domuzu-surusu-vasak-ve-yaban-kecisi-goruntulendi-1052828852.html

Konya'da yola inen yaban domuzu sürüsü, vaşak ve yaban keçisi görüntülendi

Konya'da yola inen yaban domuzu sürüsü, vaşak ve yaban keçisi görüntülendi

Konya'da sürücüler, yağan karın ardından yiyecek arayışına girerek yola inen yaban domuzu sürüsü ile vaşak ve yaban keçisini görüntüledi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:39+0300

2022-01-17T22:39+0300

2022-01-17T23:20+0300

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Selman Sayın, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzu sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi.Çektiği videoyu sosyal medyadan da paylaşarak, sürücüleri yola aniden çıkabilecek yaban domuzlarına karşı uyaran Sayın, Yeşildağ-Kurucuova mahalleleri arasında karşılaştığı sürüyü görünce yavaşlayarak çekim yaptığını anlattı.Sayın, "20 kadar yaban domuzu vardı ama cep telefonunu alıp kayda girinceye kadar 10 kadarını görüntüleyebildim. Gölden dağlık alana doğru kaçtılar. Özellikle akşam saatlerinde dikkatli olmak lazım. Beyşehir'de yaban domuzlarının çok sık geçiş yaptığı güzergahlara dikkat edelim." dedi.Sürücü Osman Yüksek de Beyşehir-Akseki kara yolunda fark ettiği vaşağı kar örtüsü üzerinde yürürken, yaban keçisini ise koşarak dağlık alana doğru uzaklaşırken cep telefonuyla kaydetti.

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