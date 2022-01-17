https://tr.sputniknews.com/20220117/kucukcekmecede-kahvehaneye-ates-acildi-2-yarali-1052794957.html

Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı. Şüphelinin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T00:38+0300

2022-01-17T00:38+0300

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saldırı

kahvehane

küçükçekmece

türkiye

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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde bir kahvehaneye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre saldırıda kahvedeki çok sayıda kişi, içeride bulunan masalar ve duvar arkalarını kendilerine siper edindi. Saldırının ardından kahvehanede bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak, durumu polise ihbar etti. Olay sırasında yaralanan 2 kişi ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kahvehane çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede çok sayıda kurşunun kahvehaneye isabet ettiği belirlenirken, kahvehane önündeki 1 şüpheli gözaltına alındı. Silahlı saldırı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kahvehanenin yanına gelip sokaktan içeriye silahla ateş ettiği, kahvehanedekilerin bir süre sonra dışarı çıktığı, dışarı çıkan kişilerden birinin seke seke yürüdüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırı sırasında kahvehanede vatandaşların kendini korumaya çalışması da yer alıyor.

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saldırı, kahvehane, küçükçekmece