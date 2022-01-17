https://tr.sputniknews.com/20220117/kur-donusumunde-bankalara-komisyon-ertelemesi-1052804703.html

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde yüzde 1.5 komisyon... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:48+0300

2022-01-17T11:48+0300

2022-01-17T11:48+0300

ekonomi

merkez bankası

kur

banka

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Merkez Bankası'nın cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile komisyon uygulaması için 21 Ocak olan tarih 15 Nisan'a ertelendi.TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi. Banka, 2020 sonunda döviz komisyon oranlarını sıfırlamıştı.Banka 2021 sonunda ise dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için ilgili oranın belirgin artırılacağını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220114/kur-donusumunde-bankalara-komisyon-ertelemesi-1052755698.html

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merkez bankası, kur, banka