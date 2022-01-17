https://tr.sputniknews.com/20220117/kuryenin-olumune-sebep-olan-surucu-aracini-birakip-kacti-1052795123.html

Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye hayatını kaybetti. Otomobil... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

sürücü

kaza

moto kurye

kurye

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Merkezefendi Caddesi'nde seyir eden bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Necati Yasin Batır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batır hayatını kaybetti. Kuryenin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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denizli, sürücü, kaza, moto kurye, kurye