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https://tr.sputniknews.com/20220117/kuzey-koreden-2022nin-4-fuze-denemesi-uluslararasi-toplumda-ne-mesaj-vermek-istiyor-sorusu-1052802351.html
Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
Yeni yıla silah denemesi telaşıyla giren Kuzey Kore, 2022'nin 4. füze denemesini yaptı. Güney Kore ve Japonya'nın açıklamalarına göre Pyongyang yakınındaki bir... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:01+0300
2022-01-17T11:09+0300
dünya
abd
çin
kuzey kore
güney kore
japonya
füze denemesi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli balistik füzeyi başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı civarından fırlattığını duyurdu.Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iki balistik füzenin maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahminini aktararak "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun" dedi.Tokyo, Japon Denizi'nde Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü sanılan füzelerle ilgili resmi tepkisini Pekin üzerinden Pyongyang'a iletti. Bu, Kuzey Kore'nin iki haftada dördüncü füze denemesi oldu. BM'nin balistik ve nükleer silah denemeleri yapmasına getirdiği yasak yüzünden sert yaptırımlar dayatılan Kuzey Kore'nin yasak ihlalleri 2022'ye girilmesiyle birlikte tavan yaptı. Cuma günü tren vagonlarından kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını ve Japon Denizi'nde amaçlanan hedefleri yok ettiğini duyuran Kuzey Kore, öncesinde de hipersonik füzeler olduğunu iddia ettiği iki silah denemesi gerçekleştirdi. Genelde ülkenin önemli tarihi siyasi olaylarına işaret etmek veya ABD-Güney Kore füze tatbikatlarından hoşnutsuzluğunu dışa vurmak için silah denemesi gerçekleştirme eğiliminde olan Kuzey Kore'nin ocak ayı zamanlaması ve sık sık tekrarlaması olağandışılığıyla dikkat çekti. Pentagon'da 'Hipersonik füze ABD'ye mi yöneliyor' paniğiSalı günü Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinin Pentagon'da sinir tellerini gerdiği, füzenin ABD'ye yöneldiği düşüncesiyle önlem olarak Batı Yakası'nda bir dizi uçuşun durdurulduğu belirtildi.Denemenin ardından, Washington'un Pyongyang'a 'kitle imha silahları veya bunları yollama araçlarını elde etmesine yardım etmekle' suçladığı bir dizi Kuzey Korelinin yanısıra bir Rus uyruklu kişi ve bir Rus firmasına ABD yaptırımı açıklandı. Bunun üzerine Kuzey Kore, 'hipersonik füze programının geliştirilmesinin meşru hakkı olduğu, daha güçlü ve net tepkiyle karşılık vereceği' açıklaması geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2021'de iktidardaki İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden konuşmasında, ülkenin 'tarihindeki en kötü ekonomik krizden' geçmesi yüzünden yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurmuştu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor. Kim, aynı zamanda liderliğe gelmesinin 10. yıldönümüne denk gelen yılbaşı konuşmasında, Kuzey Kore'nin 'büyük bir ölüm kalım mücadelesiyle' karşı karşıya olduğunu belirtirken, 2022 için ana hedefleri, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve insanların hayatlarını iyileştirmek olarak koydu. Aynı zamanda hipersonik füzeler geliştirmek de dahil askeri gücü artırma sözü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-ve-5-ulkeden-kuzey-koreye-balistik-fuze-denemelerine-son-verme-cagrisi-1052599285.html
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https://tr.sputniknews.com/20220101/kuzey-kore-lideri-kimden-askeri-kapasiteyi-guclendirme-sozu-1052307346.html
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abd, çin, kuzey kore, güney kore, japonya, füze denemesi

Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu

11:01 17.01.2022 (güncellendi: 11:09 17.01.2022)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet medyasına göre hipersonik füze olan silah denemesini gözlemlerken yetkililerle konuşuyor. (11 Ocak 2022)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet medyasına göre hipersonik füze olan silah denemesini gözlemlerken yetkililerle konuşuyor. (11 Ocak 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Yeni yıla silah denemesi telaşıyla giren Kuzey Kore, 2022'nin 4. füze denemesini yaptı. Güney Kore ve Japonya'nın açıklamalarına göre Pyongyang yakınındaki bir havaalanından fırlatılan iki kısa menzilli balistik füze Japonya'nın açıklarında denize düştü.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli balistik füzeyi başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı civarından fırlattığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iki balistik füzenin maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahminini aktararak "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun" dedi.
Tokyo, Japon Denizi'nde Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü sanılan füzelerle ilgili resmi tepkisini Pekin üzerinden Pyongyang'a iletti.
Bu, Kuzey Kore'nin iki haftada dördüncü füze denemesi oldu.
Kuzey Kore- Hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
DÜNYA
ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
11 Ocak, 00:45
BM'nin balistik ve nükleer silah denemeleri yapmasına getirdiği yasak yüzünden sert yaptırımlar dayatılan Kuzey Kore'nin yasak ihlalleri 2022'ye girilmesiyle birlikte tavan yaptı.
Cuma günü tren vagonlarından kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını ve Japon Denizi'nde amaçlanan hedefleri yok ettiğini duyuran Kuzey Kore, öncesinde de hipersonik füzeler olduğunu iddia ettiği iki silah denemesi gerçekleştirdi.
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore'den tren üzerinde balistik füze denemesi
15 Ocak, 14:56
Genelde ülkenin önemli tarihi siyasi olaylarına işaret etmek veya ABD-Güney Kore füze tatbikatlarından hoşnutsuzluğunu dışa vurmak için silah denemesi gerçekleştirme eğiliminde olan Kuzey Kore'nin ocak ayı zamanlaması ve sık sık tekrarlaması olağandışılığıyla dikkat çekti.

Pentagon'da 'Hipersonik füze ABD'ye mi yöneliyor' paniği

Salı günü Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinin Pentagon'da sinir tellerini gerdiği, füzenin ABD'ye yöneldiği düşüncesiyle önlem olarak Batı Yakası'nda bir dizi uçuşun durdurulduğu belirtildi.
Denemenin ardından, Washington'un Pyongyang'a 'kitle imha silahları veya bunları yollama araçlarını elde etmesine yardım etmekle' suçladığı bir dizi Kuzey Korelinin yanısıra bir Rus uyruklu kişi ve bir Rus firmasına ABD yaptırımı açıklandı.
Bunun üzerine Kuzey Kore, 'hipersonik füze programının geliştirilmesinin meşru hakkı olduğu, daha güçlü ve net tepkiyle karşılık vereceği' açıklaması geldi.
Kuzey Kore - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
14 Ocak, 02:35
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2021'de iktidardaki İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden konuşmasında, ülkenin 'tarihindeki en kötü ekonomik krizden' geçmesi yüzünden yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurmuştu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2021
DÜNYA
Kuzey Kore'de alarm: Kim 'tarihi ekonomik kriz' uyarısı yaparken bunu 1990'ların kıtlık ve açlık dönemiyle kıyasladı
9 Nisan 2021, 11:27
Kim, aynı zamanda liderliğe gelmesinin 10. yıldönümüne denk gelen yılbaşı konuşmasında, Kuzey Kore'nin 'büyük bir ölüm kalım mücadelesiyle' karşı karşıya olduğunu belirtirken, 2022 için ana hedefleri, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve insanların hayatlarını iyileştirmek olarak koydu. Aynı zamanda hipersonik füzeler geliştirmek de dahil askeri gücü artırma sözü verdi.
Kuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi genel toplantısında konuşurken, hiç olmadığı kadar zayıflamış göründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü
1 Ocak, 11:06
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