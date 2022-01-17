https://tr.sputniknews.com/20220117/kuzey-koreden-2022nin-4-fuze-denemesi-uluslararasi-toplumda-ne-mesaj-vermek-istiyor-sorusu-1052802351.html

Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu

Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu

Yeni yıla silah denemesi telaşıyla giren Kuzey Kore, 2022'nin 4. füze denemesini yaptı. Güney Kore ve Japonya'nın açıklamalarına göre Pyongyang yakınındaki bir... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:01+0300

2022-01-17T11:01+0300

2022-01-17T11:09+0300

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli balistik füzeyi başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı civarından fırlattığını duyurdu.Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iki balistik füzenin maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahminini aktararak "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun" dedi.Tokyo, Japon Denizi'nde Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü sanılan füzelerle ilgili resmi tepkisini Pekin üzerinden Pyongyang'a iletti. Bu, Kuzey Kore'nin iki haftada dördüncü füze denemesi oldu. BM'nin balistik ve nükleer silah denemeleri yapmasına getirdiği yasak yüzünden sert yaptırımlar dayatılan Kuzey Kore'nin yasak ihlalleri 2022'ye girilmesiyle birlikte tavan yaptı. Cuma günü tren vagonlarından kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını ve Japon Denizi'nde amaçlanan hedefleri yok ettiğini duyuran Kuzey Kore, öncesinde de hipersonik füzeler olduğunu iddia ettiği iki silah denemesi gerçekleştirdi. Genelde ülkenin önemli tarihi siyasi olaylarına işaret etmek veya ABD-Güney Kore füze tatbikatlarından hoşnutsuzluğunu dışa vurmak için silah denemesi gerçekleştirme eğiliminde olan Kuzey Kore'nin ocak ayı zamanlaması ve sık sık tekrarlaması olağandışılığıyla dikkat çekti. Pentagon'da 'Hipersonik füze ABD'ye mi yöneliyor' paniğiSalı günü Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinin Pentagon'da sinir tellerini gerdiği, füzenin ABD'ye yöneldiği düşüncesiyle önlem olarak Batı Yakası'nda bir dizi uçuşun durdurulduğu belirtildi.Denemenin ardından, Washington'un Pyongyang'a 'kitle imha silahları veya bunları yollama araçlarını elde etmesine yardım etmekle' suçladığı bir dizi Kuzey Korelinin yanısıra bir Rus uyruklu kişi ve bir Rus firmasına ABD yaptırımı açıklandı. Bunun üzerine Kuzey Kore, 'hipersonik füze programının geliştirilmesinin meşru hakkı olduğu, daha güçlü ve net tepkiyle karşılık vereceği' açıklaması geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2021'de iktidardaki İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden konuşmasında, ülkenin 'tarihindeki en kötü ekonomik krizden' geçmesi yüzünden yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurmuştu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor. Kim, aynı zamanda liderliğe gelmesinin 10. yıldönümüne denk gelen yılbaşı konuşmasında, Kuzey Kore'nin 'büyük bir ölüm kalım mücadelesiyle' karşı karşıya olduğunu belirtirken, 2022 için ana hedefleri, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve insanların hayatlarını iyileştirmek olarak koydu. Aynı zamanda hipersonik füzeler geliştirmek de dahil askeri gücü artırma sözü verdi.

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https://tr.sputniknews.com/20220114/kuzey-koreden-abdye-olasi-yeni-yaptirimlara-karsi-misilleme-uyarisi-1052726461.html

https://tr.sputniknews.com/20210409/kuzey-korede-alarm-kim-tarihi-ekonomik-kriz-uyarisi-yaparken-bunu-1990larin-kitlik-ve-aclik-1044230500.html

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