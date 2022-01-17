https://tr.sputniknews.com/20220117/lugansk-ukrayna-ordusu-donbassta-zirhli-araclar-konuslandirdi-1052796795.html

Lugansk: Ukrayna ordusu Donbass’ta zırhlı araçlar konuşlandırdı

Lugansk: Ukrayna ordusu Donbass’ta zırhlı araçlar konuşlandırdı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Cumhuriyeti Halk Milisi, Ukrayna ordu birliklerinin Donbass’ta yer alan Sçastye yerleşim biriminin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T03:51+0300

2022-01-17T03:51+0300

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Lugansk Halk Milisi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordu birlikleri, Donbass’ta yer alan Sçastye yerleşim biriminin yakınında zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı.Luganskinformtsentr ajansının aktardığı açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 79. Tugayının sorumluluk bölgesinde, Sçastye yerleşim biriminin yakınında iki adet BTR-60 zırhlı personel taşıyıcının konuşlandırıldığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kiev güvenlik güçlerinin yerleşim birimlerinde ve yakınlarında silah ve askeri teçhizat konuşlandırmasının ateşkesi kontrol etmeye yönelik ek önlemlerin ihlali olduğu hatırlatıldı.Ukrayna’nın doğusundaki Donbass'ta, 27 Temmuz 2020’den bu yana Temas Grubu tarafından kararlaştırılan ek ateşkes önlemleri yürürlükte. Söz konusu önlemler ateş açılmasını, insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.

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