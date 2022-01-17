Malatya’da bir kişi şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu

“Sanatçı olduğu iddia edilen Leman Sam, Twitter hesabından ‘Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin göz göre göre geldi” diyerek halkın bir kesimini diğer kesimine karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Şöyle ki; Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde takribi 4 milyon kişi geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunmaktadır. Bunların kahir ekseriyeti de Araplardan oluşmaktadır. Devletimizin, yıllardır koruma altına aldığı bu kişiler, ciddi bir siyasi malzeme konusu yapılmış ve toplum bu hususta ciddi manada hassaslaştırılmıştır. Ağustos ayında Ankara Altındağ’da çıkan olaylar, toplumun ne denli kırılgan olduğunu da ortaya koymaktır. Hal böyle iken, Twitter platformunda 120 binden fazla takipçisinin olduğu şüpheli, gayet rahat ve umursamaz bir şekilde göçmenleri hedef göstermiş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Gereğinin yapılarak iddianame tanzim edilmesi gerekmektedir. "