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Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde yaptığı açıklamaları... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:28+0300
2022-01-17T09:28+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
mehmet barlas
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Erdoğan'ın konuşmasında "Türk siyasetinin 60 yıllık kara hatıralarını gündeme getirdiğini" savunan Barlas, şu ifadeleri kullandı:"27 Mayıs darbesi bir Amerikan projesiydi. Aynı sırada Güney Kore'de de Sigman Ree darbeyle devrilmişti. Amerika, 1950'li yıllarda İngiltere ile beraber İran'da da darbe yaptı ve Musaddık'ı devirdiler. Bu bütün belaların içinde yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sivil rejimi savunurken görmek insanı mutlu ediyor. Bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Mayıs'ın günahını çıkartmalı ve demokratik rejimi zayıflatacak hiçbir şey yapmamalıdır.Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarı döneminde bereketli bir coğrafyaya dönüştü. Ve aynı zamanda askeri darbelerin de artık ayıp sayıldığı bir döneme girildi. Rahmetli Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın, Hasan Polatkan'ın, Fatih Rüştü Zorlu'nun ve tüm darbe mağdurlarının hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü

09:28 17.01.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde yaptığı açıklamaları köşesine taşıdı.
Erdoğan'ın konuşmasında "Türk siyasetinin 60 yıllık kara hatıralarını gündeme getirdiğini" savunan Barlas, şu ifadeleri kullandı:
"27 Mayıs darbesi bir Amerikan projesiydi. Aynı sırada Güney Kore'de de Sigman Ree darbeyle devrilmişti. Amerika, 1950'li yıllarda İngiltere ile beraber İran'da da darbe yaptı ve Musaddık'ı devirdiler. Bu bütün belaların içinde yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sivil rejimi savunurken görmek insanı mutlu ediyor. Bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Mayıs'ın günahını çıkartmalı ve demokratik rejimi zayıflatacak hiçbir şey yapmamalıdır.
Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarı döneminde bereketli bir coğrafyaya dönüştü. Ve aynı zamanda askeri darbelerin de artık ayıp sayıldığı bir döneme girildi. Rahmetli Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın, Hasan Polatkan'ın, Fatih Rüştü Zorlu'nun ve tüm darbe mağdurlarının hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."
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