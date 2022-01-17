https://tr.sputniknews.com/20220117/mehmet-barlas-turkiyenin-belali-cografyasi-ak-parti-iktidarinda-bereketli-bir-cografyaya-donustu-1052799955.html

Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü

Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde yaptığı açıklamaları... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T09:28+0300

2022-01-17T09:28+0300

2022-01-17T09:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

mehmet barlas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg

Erdoğan'ın konuşmasında "Türk siyasetinin 60 yıllık kara hatıralarını gündeme getirdiğini" savunan Barlas, şu ifadeleri kullandı:"27 Mayıs darbesi bir Amerikan projesiydi. Aynı sırada Güney Kore'de de Sigman Ree darbeyle devrilmişti. Amerika, 1950'li yıllarda İngiltere ile beraber İran'da da darbe yaptı ve Musaddık'ı devirdiler. Bu bütün belaların içinde yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sivil rejimi savunurken görmek insanı mutlu ediyor. Bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Mayıs'ın günahını çıkartmalı ve demokratik rejimi zayıflatacak hiçbir şey yapmamalıdır.Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarı döneminde bereketli bir coğrafyaya dönüştü. Ve aynı zamanda askeri darbelerin de artık ayıp sayıldığı bir döneme girildi. Rahmetli Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın, Hasan Polatkan'ın, Fatih Rüştü Zorlu'nun ve tüm darbe mağdurlarının hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, mehmet barlas