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Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:04+0300
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türkiye
istanbul
kar yağışı
meteoroloji
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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
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istanbul, kar yağışı, meteoroloji

Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor

14:04 17.01.2022 (güncellendi: 14:06 17.01.2022)
© DHAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.
Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
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