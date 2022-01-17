Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.
Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.