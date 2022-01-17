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https://tr.sputniknews.com/20220117/microsoft-ukrayna-devlet-kurumlarina-ait-bilgisayar-sistemlerine-siber-saldiri-tespit-ettik-1052802605.html
Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
Microsoft, Ukrayna devlet kurumlarının ve ülkedeki kar amacı gütmeyen kuruluşların bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini bildirdi... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:21+0300
2022-01-17T11:31+0300
dünya
rusya
belarus
ukrayna
microsoft
açıklama
yazılım
casus yazılım
tespit
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Microsoft, devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılımların bulunduğunu belirterek Ukrayna'ya uyarılarda bulundu.Şirket açıklamasına göre, söz konusu kötü amaçlı yazılımlar 'tümü Ukrayna'da bulunan birden fazla devlet kurumunu, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve bilgi teknolojisi organizasyonlarını' etkiliyor. Toplamda kaç kuruluşun siber saldırıdan etkilendiği ise henüz net değil. Microsoft, bir blog yazısında, kötü amaçlı yazılımın ilk kez perşembe günü tespit edildiğini duyurmuştu. Son dönemde yapılan saldırılarda ülkedeki devlet kurumlarına ait onlarca internet sitesine erişim kesilmişti.Firma, bu etkinlik ile tespit edilen diğer kötü amaçlı yazılım gruplarının etkinlikleri arasında bir bağlantı olup olmadığını ise belirleyemedi.Şirketin aktardığına göre, fidye yazılımı olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım, saldırgan tarafından etkinleştirildiği halde bulaştığı bilgisayar sistemini çalışamaz hale getirebilecek.Reuters'a demeç veren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreter Yardımcısı Serhiy Demedyuk, saldırganların 'Rus istihbaratının kullandığı kötü amaçlı yazılımlara benzer yazılım kullandığını' söyledi.Microsoft'tan yapılan açıklamada ise siber saldırıların herhangi bir merkezle bağlantısının tespit edilemediği belirtildi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, cuma günü bakanlığın ve diğer bazı devlet kurumlarının internet sitelerinin kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle kapalı olduğunu söylemişti. Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde, Ukraynalıların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla ilgili bir mesaj yayınlanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e verdiği demeçte, Rusya'nın olayla 'hiçbir ilgisi olmadığını' söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211216/microsofttan-cin-iran-kuzey-kore-turkiye-yonetimlerine-bagli-bilgisayar-korsanlari-uyarisi-1051838924.html
https://tr.sputniknews.com/20220114/ukraynada-bakanlik-sitelerine-siber-saldiri-korsanlar-ukraynalilara-yonelik-tehditler-yerlestirdi-1052754296.html
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rusya, belarus, ukrayna, microsoft, açıklama, yazılım, casus yazılım, tespit

Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik

11:21 17.01.2022 (güncellendi: 11:31 17.01.2022)
© REUTERS / Brian SnyderMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Microsoft, Ukrayna devlet kurumlarının ve ülkedeki kar amacı gütmeyen kuruluşların bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, hasarın boyutunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Microsoft, devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerinde kötü amaçlı yazılımların bulunduğunu belirterek Ukrayna'ya uyarılarda bulundu.
Şirket açıklamasına göre, söz konusu kötü amaçlı yazılımlar 'tümü Ukrayna'da bulunan birden fazla devlet kurumunu, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve bilgi teknolojisi organizasyonlarını' etkiliyor. Toplamda kaç kuruluşun siber saldırıdan etkilendiği ise henüz net değil.
Microsoft, bir blog yazısında, kötü amaçlı yazılımın ilk kez perşembe günü tespit edildiğini duyurmuştu. Son dönemde yapılan saldırılarda ülkedeki devlet kurumlarına ait onlarca internet sitesine erişim kesilmişti.
Firma, bu etkinlik ile tespit edilen diğer kötü amaçlı yazılım gruplarının etkinlikleri arasında bir bağlantı olup olmadığını ise belirleyemedi.
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Microsoft'tan 'Çin, İran, Kuzey Kore, Türkiye yönetimlerine bağlı bilgisayar korsanları' uyarısı
16 Aralık 2021, 17:29
Şirketin aktardığına göre, fidye yazılımı olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım, saldırgan tarafından etkinleştirildiği halde bulaştığı bilgisayar sistemini çalışamaz hale getirebilecek.
Reuters'a demeç veren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreter Yardımcısı Serhiy Demedyuk, saldırganların 'Rus istihbaratının kullandığı kötü amaçlı yazılımlara benzer yazılım kullandığını' söyledi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada ise siber saldırıların herhangi bir merkezle bağlantısının tespit edilemediği belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, cuma günü bakanlığın ve diğer bazı devlet kurumlarının internet sitelerinin kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle kapalı olduğunu söylemişti. Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde, Ukraynalıların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla ilgili bir mesaj yayınlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e verdiği demeçte, Rusya'nın olayla 'hiçbir ilgisi olmadığını' söylemişti.
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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