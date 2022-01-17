https://tr.sputniknews.com/20220117/migros-rekabet-cezasini-indirimli-odeyecek-1052803446.html

Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek

Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek

Migros, 517 milyon liralık cezasını 30 gün içinde ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanacağını duyurdu. Buna göre ödenecek tutar 388 milyon lira olacak. Şirket... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:16+0300

2022-01-17T11:16+0300

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ekonomi

rekabet kurulu

migros

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Migros zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun verdiği 517.6 milyonluk cezayıyı erken ödeyerek yüzde 25'lik indirimden faydalanacağını açıkladı. Cezanın gerekçeli kararının kendilerine ulaştığını belirten zincir market, cezayı 30 gün içinde ödeyeceklerini ilan etti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 60 gün içinde cezayı mahkemeye taşıyacaklarını da duyurdu.Şirket, 388 milyon olarak ödeyecek. KAP'a yapılan bildirim şöyle:"29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir.İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20211105/rekabet-kurumu-baskani-zincir-marketlere-fahis-fiyattan-degil-kartellesme-sucundan-ceza-kesildi-1050506746.html

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rekabet kurulu, migros