https://tr.sputniknews.com/20220117/migrosun-ardindan-carrefoursa-da-rekabet-cezasini-indirimli-odeyecek-1052830681.html

Migros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek

Migros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek

Migros'un ardından CarrefourSA da Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı yüzde 25 indirimle 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:38+0300

2022-01-17T23:38+0300

2022-01-17T23:38+0300

carrefoursa

rekabet kurulu

migros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830655_3:0:1998:1122_1920x0_80_0_0_64b0d6b878ad29428b22050dedd05a25.jpg

CarrefourSA, Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında 142.5 milyon TL tuarındaki idari para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 106.85 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini açıkladı.Şirket KAP'a yaptığı açıklamada ödemenin her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla yapılacağını belirtiken açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.Bu kapsamda Migros'a 517.7 milyon TL, BİM'e 958.1 milyon TL, CarrefourSA'a 142.5 milyon TL, Şok Marketler'e 384.4 milyon TL ceza verilmişti.Migros da bu sabah Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388.25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/migros-rekabet-cezasini-indirimli-odeyecek-1052803446.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carrefoursa, rekabet kurulu, migros