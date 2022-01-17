Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220117/migrosun-ardindan-carrefoursa-da-rekabet-cezasini-indirimli-odeyecek-1052830681.html
Migros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
Migros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
Migros'un ardından CarrefourSA da Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı yüzde 25 indirimle 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:38+0300
2022-01-17T23:38+0300
carrefoursa
rekabet kurulu
migros
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830655_3:0:1998:1122_1920x0_80_0_0_64b0d6b878ad29428b22050dedd05a25.jpg
CarrefourSA, Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında 142.5 milyon TL tuarındaki idari para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 106.85 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini açıkladı.Şirket KAP'a yaptığı açıklamada ödemenin her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla yapılacağını belirtiken açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.Bu kapsamda Migros'a 517.7 milyon TL, BİM'e 958.1 milyon TL, CarrefourSA'a 142.5 milyon TL, Şok Marketler'e 384.4 milyon TL ceza verilmişti.Migros da bu sabah Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388.25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/migros-rekabet-cezasini-indirimli-odeyecek-1052803446.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052830655_252:0:1748:1122_1920x0_80_0_0_b22c3611b244fb0a37d16fa83fb8672d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
carrefoursa, rekabet kurulu, migros

Migros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek

23:38 17.01.2022
© AACarrefourSA
CarrefourSA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
Abone ol
Migros'un ardından CarrefourSA da Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı yüzde 25 indirimle 30 gün içinde ödeyeceğini duyurdu.
CarrefourSA, Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında 142.5 milyon TL tuarındaki idari para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 106.85 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini açıkladı.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada ödemenin her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla yapılacağını belirtiken açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.
Rekabet Kurulu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.
Bu kapsamda Migros'a 517.7 milyon TL, BİM'e 958.1 milyon TL, CarrefourSA'a 142.5 milyon TL, Şok Marketler'e 384.4 milyon TL ceza verilmişti.
Migros da bu sabah Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388.25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurmuştu.
Migros - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
EKONOMİ
Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
11:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
00:43Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
00:41Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman
00:40Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
00:29Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
00:28İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
00:11Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti
00:07Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
DünSatırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
DünEstonya Savunma Bakanlığı: 5 bine kadar NATO askerini barındırmaya hazırız
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı
DünMalatya’da bir kişi şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu
DünŞırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı
Dünİspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
DünMigros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
DünABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
DünÇin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Dünİngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
DünKastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
DünMüslümanlara 'soykırım çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı