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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220117/milli-gazete-gyy-mustafa-kurdas-erken-secime-coklu-degil-ikili-ittifakla-gidilecektir-1052811264.html
Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, “Erken seçim olacağı ve ikili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. HDP merkezli dokuz partili ittifak oluşursa yine... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:13+0300
2022-01-17T14:14+0300
seyir hali
radyo
ak parti
hdp
erken seçim
demokrasi
milli gazete
mustafa kurdaş
millet ittifakı
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
Radyo Sputnik’te konuşan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, siyasi partilerin ittifak konumlarını ve gelecek seçimlerde olası davranışlarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kurdaş, Cumhur İttifakı’nın iç dinamiklerini ve muhalefetin benimseyebileceği stratejileri “İttifaklar Millet ve Cumhur’dan ibaret mi kalacak yoksa başka formüller mi aranacak? Bir defa biliyorsunuz Cumhur ittifakı bu tarafa ‘beş benzemez’ diyor. Zillet gibi bir tabir yakıştırıyor. Öbür tarafta Cumhur İttifakı da çok benzer ittifak değil. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi’nin aynı parti olduğunu söylemesi çok zordur. Burada muhalefet bloğunun tavrı çok önemlidir. Muhalefet bloğu iki tane strateji belirleyebilir. Bunlardan bir tanesi ‘dışarda hiçbir siyasi partinin kalmaması, hep beraber olunarak konuyu halletme’ yaklaşımıdır. ‘Gücü ve odaklamayı zayıflatmadan yürüyelim’ diyip bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ittifakı ilan etmesi ile ilgili durum söz konusu olabilir” diye yorumladı.‘Muhalefette ikinci tura hazırlık gibi bir düşünce söz konusu olabilir’Muhalefet içerisinde ittifak düzeni konusunda farklı fikirler olduğunu belirten Kurdaş, benimsenebilecek başka bir strateji aktardı:“Şöyle bir formül söz konusu olabilir. Birinci ittifak döneminde Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden dahi duyuyordum: Bu ittifak Millet İttifakı’na çok fazla yaramadı. İktidardan fazla oy koparamadığı muhalif oyların kendi arasında gezdiği söylenmişti. ‘Saadet Partisi, Deva ve Gelecek birlikte olsa, AK Parti’den çıkacak kopmaya hazır oylar kararsız kalmaktan ziyade adresini bulsa AK Parti’den kopuşları hızlandırabilir’ diyorlardı. Bu hala söz konusu olabilir. Öbür taraftan belki de Türkiye’deki sol çok fazla benzerlik göstermiyor. Fazla fraksiyonlar var. Dokuz siyasi parti var. Bazen CHP’nin duruşuna kızabiliyor. Mesela helalleşme çağrısına bozulan ciddi bir kesim olabileceğini düşünüyorum ama CHP’de ister istemez sağa doğru açılmak, yüzde 25-30’luk sıkışmışlığı aşmak istiyor. Açılımlar yapması gerekiyorsa o kızacakların bir yerde bulunması sonra ikinci turda toplanma gibi ikinci tura hazırlık gibi bir düşünce söz konusu olabilir. ‘Muhalefet bloğu ikinci alternatife mi yöneliyor’ gibi bir soru işareti doğrusu bende oluşuyor. HDP merkezli dokuz partinin bir araya gelmesi ‘ikinci tur üzerinde mi duruluyor’ sorusunu bana getiriyor.”‘Ben sonbahar bir erken seçim olabileceği kanaatindeyim’Kurdaş, seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda “Artık zamanındaki bir seçim de geç bir seçim değil fakat ben sonbahar bir erken seçim olabileceği kanaatindeyim. Özellikle yaz aylarında pandemi şartları uygun olursa turizmden gelecek sıcak kurun, mevsimin getirmiş olduğu sebze ve meyve fiyatlarındaki rahatlama, insanların son 8 ay içerisindeki geçim sıkıntısı ruh halinden yaz tatili ruh haline geçişi ve sonrasında da bir seçim atmosferinin uygun olabileceğini görüyorum. Erken seçim olacağı kanaatindeyim. Eğer zamanında seçim olacak olursa muhalefet bloğu ve hukukçular ‘Erdoğan seçime giremez’ yaklaşımlarının güçlü bir şekilde dile getirmeye başlanacağını ve nihayetinde Cumhurbaşkanı’nın seçime alınmak istemeyen bir devlet adamı görüntüsüyle seçime gireceği ve o mağduriyet üzerinden ‘her şeye rağmen zamanında seçim’ formülü ortaya konabilir. Ben sonbahar seçimlerini öngörüyorum. İkili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. Bahsi geçen dokuz partili ittifak oluşursa yine Millet ittifakı ile hareket edebilecek yeni bir blok olacaktır. Ama ben Cumhur ile Millet ittifakının seçime gideceği kanaatindeyim” dedi.
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Ali Çağatay
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radyo, ak parti, hdp, erken seçim, demokrasi, milli gazete, mustafa kurdaş, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhur ittifakı, аудио

Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir

14:13 17.01.2022 (güncellendi: 14:14 17.01.2022)
SEYİR HALİ
Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, “Erken seçim olacağı ve ikili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. HDP merkezli dokuz partili ittifak oluşursa yine Millet ittifakı ile hareket edebilecek yeni bir blok olacaktır. Ama ben Cumhur ile Millet ittifakının seçime gideceğini görüyorum” ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te konuşan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, siyasi partilerin ittifak konumlarını ve gelecek seçimlerde olası davranışlarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Kurdaş, Cumhur İttifakı’nın iç dinamiklerini ve muhalefetin benimseyebileceği stratejileri “İttifaklar Millet ve Cumhur’dan ibaret mi kalacak yoksa başka formüller mi aranacak? Bir defa biliyorsunuz Cumhur ittifakı bu tarafa ‘beş benzemez’ diyor. Zillet gibi bir tabir yakıştırıyor. Öbür tarafta Cumhur İttifakı da çok benzer ittifak değil. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi’nin aynı parti olduğunu söylemesi çok zordur. Burada muhalefet bloğunun tavrı çok önemlidir. Muhalefet bloğu iki tane strateji belirleyebilir. Bunlardan bir tanesi ‘dışarda hiçbir siyasi partinin kalmaması, hep beraber olunarak konuyu halletme’ yaklaşımıdır. ‘Gücü ve odaklamayı zayıflatmadan yürüyelim’ diyip bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ittifakı ilan etmesi ile ilgili durum söz konusu olabilir” diye yorumladı.

‘Muhalefette ikinci tura hazırlık gibi bir düşünce söz konusu olabilir’

Muhalefet içerisinde ittifak düzeni konusunda farklı fikirler olduğunu belirten Kurdaş, benimsenebilecek başka bir strateji aktardı:
“Şöyle bir formül söz konusu olabilir. Birinci ittifak döneminde Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden dahi duyuyordum: Bu ittifak Millet İttifakı’na çok fazla yaramadı. İktidardan fazla oy koparamadığı muhalif oyların kendi arasında gezdiği söylenmişti. ‘Saadet Partisi, Deva ve Gelecek birlikte olsa, AK Parti’den çıkacak kopmaya hazır oylar kararsız kalmaktan ziyade adresini bulsa AK Parti’den kopuşları hızlandırabilir’ diyorlardı. Bu hala söz konusu olabilir. Öbür taraftan belki de Türkiye’deki sol çok fazla benzerlik göstermiyor. Fazla fraksiyonlar var. Dokuz siyasi parti var. Bazen CHP’nin duruşuna kızabiliyor. Mesela helalleşme çağrısına bozulan ciddi bir kesim olabileceğini düşünüyorum ama CHP’de ister istemez sağa doğru açılmak, yüzde 25-30’luk sıkışmışlığı aşmak istiyor. Açılımlar yapması gerekiyorsa o kızacakların bir yerde bulunması sonra ikinci turda toplanma gibi ikinci tura hazırlık gibi bir düşünce söz konusu olabilir. ‘Muhalefet bloğu ikinci alternatife mi yöneliyor’ gibi bir soru işareti doğrusu bende oluşuyor. HDP merkezli dokuz partinin bir araya gelmesi ‘ikinci tur üzerinde mi duruluyor’ sorusunu bana getiriyor.”

‘Ben sonbahar bir erken seçim olabileceği kanaatindeyim’

Kurdaş, seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda “Artık zamanındaki bir seçim de geç bir seçim değil fakat ben sonbahar bir erken seçim olabileceği kanaatindeyim. Özellikle yaz aylarında pandemi şartları uygun olursa turizmden gelecek sıcak kurun, mevsimin getirmiş olduğu sebze ve meyve fiyatlarındaki rahatlama, insanların son 8 ay içerisindeki geçim sıkıntısı ruh halinden yaz tatili ruh haline geçişi ve sonrasında da bir seçim atmosferinin uygun olabileceğini görüyorum. Erken seçim olacağı kanaatindeyim. Eğer zamanında seçim olacak olursa muhalefet bloğu ve hukukçular ‘Erdoğan seçime giremez’ yaklaşımlarının güçlü bir şekilde dile getirmeye başlanacağını ve nihayetinde Cumhurbaşkanı’nın seçime alınmak istemeyen bir devlet adamı görüntüsüyle seçime gireceği ve o mağduriyet üzerinden ‘her şeye rağmen zamanında seçim’ formülü ortaya konabilir. Ben sonbahar seçimlerini öngörüyorum. İkili ittifak ile gidileceği kanaatindeyim. Bahsi geçen dokuz partili ittifak oluşursa yine Millet ittifakı ile hareket edebilecek yeni bir blok olacaktır. Ama ben Cumhur ile Millet ittifakının seçime gideceği kanaatindeyim” dedi.
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