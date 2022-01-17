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Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor
Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor
TUSAŞ) ile ALTINAY ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:17+0300
2022-01-17T13:17+0300
savunma
milli muharip uçak (mmu)
jet
savunma sanayii başkanlığı
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler'in (ALTINAY) ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı ve silah kapağı açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor.TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de TUSAŞ tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.
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milli muharip uçak (mmu), jet, savunma sanayii başkanlığı, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor

13:17 17.01.2022
© TUSAŞMilli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© TUSAŞ
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TUSAŞ) ile ALTINAY ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı ve silah kapağı açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler'in (ALTINAY) ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı ve silah kapağı açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.
Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de TUSAŞ tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.
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