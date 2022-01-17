https://tr.sputniknews.com/20220117/milli-muharip-ucak-icin-kritik-alt-sistemler-calismalari-suruyor-1052808842.html

Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor

Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor

TUSAŞ) ile ALTINAY ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:17+0300

2022-01-17T13:17+0300

2022-01-17T13:17+0300

savunma

milli muharip uçak (mmu)

jet

savunma sanayii başkanlığı

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler'in (ALTINAY) ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı ve silah kapağı açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor.TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de TUSAŞ tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli muharip uçak (mmu), jet, savunma sanayii başkanlığı, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)