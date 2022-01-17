https://tr.sputniknews.com/20220117/muglada-kis-ortasinda-orman-yangini-1052829557.html

Muğla'da kış ortasında orman yangını

Muğla'da kış ortasında orman yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:08+0300

2022-01-17T23:08+0300

2022-01-17T23:08+0300

türkiye

muğla

orman yangını

yatağan

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Muğla'da Yatağan kırsal Kafaca mahallesi Kaplancık mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/dunya-genelinde-son-7-yil-en-sicak-yillar-olarak-kayitlara-gecti-1052581580.html

türkiye

muğla

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