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https://tr.sputniknews.com/20220117/muglada-kis-ortasinda-orman-yangini-1052829557.html
Muğla'da kış ortasında orman yangını
Muğla'da kış ortasında orman yangını
Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:08+0300
2022-01-17T23:08+0300
2022-01-17T23:08+0300
türkiye
muğla
orman yangını
yatağan
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Muğla'da Yatağan kırsal Kafaca mahallesi Kaplancık mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/dunya-genelinde-son-7-yil-en-sicak-yillar-olarak-kayitlara-gecti-1052581580.html
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muğla, orman yangını, yatağan
Muğla'da kış ortasında orman yangını
Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Muğla'da
Yatağan kırsal Kafaca mahallesi Kaplancık mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.
Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.