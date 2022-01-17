Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/muglanin-seydikemer-ilcesi-aciklarinda-43-buyuklugunde-deprem-1052795654.html
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T01:36+0300
2022-01-17T01:38+0300
muğla
deprem
türkiye
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
muğla
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, deprem, afad

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

01:36 17.01.2022 (güncellendi: 01:38 17.01.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
Abone ol
Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:36Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
01:27İçişleri Bakanlığı'na 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
01:18Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir
00:57Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı
00:50Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp kaçtı
00:38Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı
00:33Prof. Dr. Ekmekçi: Asistan standardını belirleyen de, af çıkartan da Adalet Bakanlığı değil
00:28Bakan Soylu: Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
00:16Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
00:08Ordu'da bir hemşire, otel odasında ölü bulundu
00:03Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı
DünRıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de
DünGalatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'
DünAkşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş
DünHastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
DünArıza yapan gemi kurtarıldı, İstanbul Boğazı'nda trafik normale döndü
DünYoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitim-öğretime ara verildi
DünRusya, Facebook'tan Viyana’daki Rus heyetin sayfasına uygulanan engelin derhal kaldırmasını istedi
Dünİmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş
DünHasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi, odada mahkeme kuruldu