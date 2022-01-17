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Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T01:36+0300
2022-01-17T01:36+0300
2022-01-17T01:38+0300
muğla
deprem
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afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem 01:36 17.01.2022 (güncellendi: 01:38 17.01.2022)
Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.