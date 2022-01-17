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https://tr.sputniknews.com/20220117/mustafa-hemsireye-darp-sorusturmasinda-3-tutuklama-1052827197.html
Mustafa hemşireye darp soruşturmasında 3 tutuklama
Mustafa hemşireye darp soruşturmasında 3 tutuklama
Şanlıurfa’da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darp edilen hemşire Mustafa Arslan'ın... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:00+0300
2022-01-17T22:01+0300
türkiye
şanlıurfa
hemşire
darp
sağlık çalışanı
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, ismi açıklanmayan hasta çocuğa serum takmak için damar yolu açtı. Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu. Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı. Bu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı. Mustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html
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şanlıurfa, hemşire, darp, sağlık çalışanı

Mustafa hemşireye darp soruşturmasında 3 tutuklama

22:00 17.01.2022 (güncellendi: 22:01 17.01.2022)
© DHADamar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı
Damar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Şanlıurfa’da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darp edilen hemşire Mustafa Arslan'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, ismi açıklanmayan hasta çocuğa serum takmak için damar yolu açtı.
Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu. Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı.
Bu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı. Mustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
14:25
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