https://tr.sputniknews.com/20220117/nato-hollandanin-hnlms-rotterdam-gemisini-baltik-denizine-gonderdi-1052820833.html

'NATO, Hollanda'nın HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdi'

'NATO, Hollanda'nın HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdi'

NATO'nun Hollanda Donanması'na ait HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdiği belirtildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T18:12+0300

2022-01-17T18:12+0300

2022-01-17T18:12+0300

dünya

rusya

nato

hollanda

baltık denizi

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Fin devlet televizyonu YLE'nin haberine göre Hollanda Donanması'na ait gemi, şu anda Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneyinde bulunuyor.İsveç'te yayınlanan Aftonbladet gazetesine konuşan bir NATO yetkilisi, "Bu, planlı bir intikal ve onlar varlıklarını ve NATO'yla dayanışmalarını göstermek için oradalar" dedi.İsveç Ulusal Savunma Koleji Öğretim Üyesi Magnus Cristiansson, "Geminin bölgeye intikali, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri faaliyetlerini artırdığı dönemde Avrupa'daki mevcut güvenlik durumuyla alakalı" diye konuştu.Cristiansson, "NATO, Rusya'nın saldırgan ve öngörülemez eylemlerine önlem alıyor ve Baltık Denizi'nde İsveç ve Finlandiya'yla işbirliğini aktif hale getiriyor" ifadelerini kullandı.Estonyalı ERR televizyonu, Rusya Kuzey Filosu'nun geçen hafta Baltık Denizi'ne üç indirme gemisi gönderdiğini ve bundan dolayı tarafsız ülke konumundaki İsveç'in Gotland Adası'nda muharebe kabiliyetini arttırdığını belirtti.

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baltık denizi

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rusya, nato, hollanda, baltık denizi