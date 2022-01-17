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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı
Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T00:57+0300
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Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, Lille'i konuk etti.Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı.Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.Fransa Ligi'nin 20. haftasında Marsilya, Bordeaux'u deplasmanda 1-0 yenmişti. Marsilya taraftarları da tarihi galibiyetin mimarı Cengiz Ünder için özel bir koreografi hazırladı. Lille ile oynanan maç öncesi tribünde açılan pankartta "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder" ifadeleri kullanıldı.
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cengiz ünder, olympique marsilya futbol takımı, twitter , lille

Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı

00:57 17.01.2022 (güncellendi: 01:04 17.01.2022)
© AAMarsilya taraftarından Türkiye Bayrağı Türk bayraklı Cengiz Ünder koreografisi
Marsilya taraftarından Türkiye Bayrağı Türk bayraklı Cengiz Ünder koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı.
Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, Lille'i konuk etti.
Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı.
Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.
Fransa Ligi'nin 20. haftasında Marsilya, Bordeaux'u deplasmanda 1-0 yenmişti. Marsilya taraftarları da tarihi galibiyetin mimarı Cengiz Ünder için özel bir koreografi hazırladı. Lille ile oynanan maç öncesi tribünde açılan pankartta "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder" ifadeleri kullanıldı.
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