Ordu'da bir hemşire, otel odasında ölü bulundu

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire 42 yaşındaki Emel Yüce'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı OrduÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire 42 yaşındaki Emel Yüce'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce'nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce'nin cansız bedeni bulundu. Yüce'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.