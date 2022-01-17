EKONOMİ
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Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
10:43 17.01.2022 (güncellendi: 10:45 17.01.2022)
© AFP 2021Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
© AFP 2021
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu.
Dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam’ın 'Eşitsizlik Öldürür' isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.
Inequality contributes to a death every 4 seconds. It's not by chance but by choice: our economies are the violent consequence of choices made for and by the richest. #InequalityKills We can change this. Demand a more equal future for all https://t.co/6aRiAEvXsI #FightInequality pic.twitter.com/XBdpxt9BvI— Oxfam International (@Oxfam) January 17, 2022
Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.
Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’ın toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1.5 trilyon doları aştığı kaydedildi.
Billionaires added $5 trillion to their fortunes during the pandemic, according to @Oxfam, exacerbating economic inequality as the pandemic pushed millions of people around the world into povertyhttps://t.co/Hvmnx86pwJ#inequalitykills— Ed Pomfret (@EdPomfret) January 17, 2022
Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.
Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.
'Ekonomik şiddet dünyayı paramparça ediyor'
Oxfam'ın makalesinde, artan ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırk eşitsizliklerinin yanı sıra ülkeler arasında var olan eşitsizliğin 'dünyamızı paramparça ettiği' belirtildi.
Makalede, "En zengin ve en güçlü insanlar için yapısal politika seçimleri yapıldığında bizlere 'ekonomik şiddet' uygulanıyor. Bu tesadüf değil, bir seçim. Aynı zamanda bu; hepimize, en yoksul insanlara, kadınlara ve kız çocuklarına ve birçok gruba doğrudan zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.
Oxfam International'ın yönetici direktörü Gabriela Bucher ise "Kovid-19 salgını, hem açgözlülüğün güdüsünü hem de aşırı eşitsizliğin ekonomik şiddetin bir aracı haline geldiği siyasi ve ekonomik sistemi açıkça ortaya koydu" dedi.