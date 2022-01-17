https://tr.sputniknews.com/20220117/peskov-rusyanin-kuba-ve-venezuellaya-fuze-konuslandirma-olasiligini-dislamadi-1052812909.html

Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı

Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı

Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ulusal güvenliğin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:48+0300

2022-01-17T14:48+0300

2022-01-17T14:48+0300

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dmitriy peskov

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venezüella

sergey ryabkov

füze

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Günlük basın toplantısı sırasında gazeteciler, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını ne doğrulayıp ne de yalanlamamasını gündeme getirdi.Mevcut durumda Rusya'nın kendi güvenliğini nasıl sağlayacağını düşündüğünü anlatan Peskov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumuna karşı 18 senaryo üzerinde çalıştıklarını anımsattı ve ekledi: "Biz de çeşitli senaryoları gözden geçiriyoruz. Aslında bunların çok daha az olması gerektiğini düşünüyoruz, zira biz, sorumuzu son derece somut şekilde sunduk. Belki de çok karmaşık olmayan bir şeyi bu kadar karmaşık hale getirmeye gerek yok. Sorular, direkt ve somut bir şekilde yöneltildi."Estonya'nın NATO'dan kendi topraklarına ek asker göndermesini talep etmesini ve İsveç'in Baltık Denizi'ndeki aktifliğini değerlendiren Peskov, tüm bunların gerilimi tırmandıran tarafın Rusya değil, Batı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/trump-abdli-burokratlar-rusya-yalanini-ortaya-atarak-yonetimimin-calismasini-zorlastirdi-1052787692.html

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abd, rusya, dmitriy peskov, küba, venezüella, sergey ryabkov, füze