https://tr.sputniknews.com/20220117/peskov-rusyanin-kuba-ve-venezuellaya-fuze-konuslandirma-olasiligini-dislamadi-1052812909.html
Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ulusal güvenliğin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:48+0300
2022-01-17T14:48+0300
2022-01-17T14:48+0300
dünya
abd
rusya
dmitriy peskov
küba
venezüella
sergey ryabkov
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_93b63bcb0e13fa26dbe8314ae4d6fca7.jpg
Günlük basın toplantısı sırasında gazeteciler, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını ne doğrulayıp ne de yalanlamamasını gündeme getirdi.Mevcut durumda Rusya'nın kendi güvenliğini nasıl sağlayacağını düşündüğünü anlatan Peskov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumuna karşı 18 senaryo üzerinde çalıştıklarını anımsattı ve ekledi: "Biz de çeşitli senaryoları gözden geçiriyoruz. Aslında bunların çok daha az olması gerektiğini düşünüyoruz, zira biz, sorumuzu son derece somut şekilde sunduk. Belki de çok karmaşık olmayan bir şeyi bu kadar karmaşık hale getirmeye gerek yok. Sorular, direkt ve somut bir şekilde yöneltildi."Estonya'nın NATO'dan kendi topraklarına ek asker göndermesini talep etmesini ve İsveç'in Baltık Denizi'ndeki aktifliğini değerlendiren Peskov, tüm bunların gerilimi tırmandıran tarafın Rusya değil, Batı olduğunu gösterdiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/trump-abdli-burokratlar-rusya-yalanini-ortaya-atarak-yonetimimin-calismasini-zorlastirdi-1052787692.html
rusya
küba
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_548dfe16a58f9976f51b2ec2b8ced2a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, dmitriy peskov, küba, venezüella, sergey ryabkov, füze
Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın ulusal güvenliğin sağlanması için çeşitli seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.
Günlük basın toplantısı sırasında gazeteciler, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını ne doğrulayıp ne de yalanlamamasını gündeme getirdi.
Mevcut durumda Rusya'nın kendi güvenliğini nasıl sağlayacağını düşündüğünü anlatan Peskov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumuna karşı 18 senaryo üzerinde çalıştıklarını anımsattı ve ekledi:
"Biz de çeşitli senaryoları gözden geçiriyoruz. Aslında bunların çok daha az olması gerektiğini düşünüyoruz, zira biz, sorumuzu son derece somut şekilde sunduk. Belki de çok karmaşık olmayan bir şeyi bu kadar karmaşık hale getirmeye gerek yok. Sorular, direkt ve somut bir şekilde yöneltildi."
Estonya'nın NATO'dan kendi topraklarına ek asker göndermesini talep etmesini ve İsveç'in Baltık Denizi'ndeki aktifliğini değerlendiren Peskov, tüm bunların gerilimi tırmandıran tarafın Rusya değil, Batı olduğunu gösterdiğini vurguladı.