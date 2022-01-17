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https://tr.sputniknews.com/20220117/prens-harry-parasini-odese-bile-polis-korumasi-vermeyen-britanya-hukumetiyle-mahkemelik-oldu-1052825408.html
Prens Harry, parasını ödese bile polis koruması vermeyen Britanya hükümetiyle mahkemelik oldu
Prens Harry, parasını ödese bile polis koruması vermeyen Britanya hükümetiyle mahkemelik oldu
2 yıl önce kraliyet rollerini bırakarak vergi mükelleflerinin finanse ettiği polis korumasını kaybeden Prens Harry ile eşi Maghan, kişisel olarak finanse etmek... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T21:00+0300
2022-01-17T21:33+0300
dünya
ingiltere
birleşik krallık
içişleri bakanlığı
prens harry
britanya
mahkeme
yargı
ret
inceleme
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Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prens Harry'nin ABD'li melez aktris Meghan Markle ile evlenmesinin yarattığı domino etkisinde yeni bir taş devrildi. Çiftin kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınması ve ABD'li talk şov kraliçesi Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyeti ırkçılıkla suçlaması sonrası, Harry, Britanya hükümetiyle mahkemelik oldu. Sebebi, ülkesine dönüşte polis korumasından mahrum bırakılması.ABD'de eşiyle birlikte özel güvenlik tutan Prens Harry, parasıyla polis koruması talebinin İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi yüzünden Britanya'ya dönemediğini duyurarak hükümetin bu kararını yargıya taşıdı. Avukatlarının açıklamasına göre, 'Eylül 2021'de bir kamu organının aldığı kararların kanunlara uygunluğuna yasal itiraz niteliğinde adli inceleme talep eden Harry, ada basınına sızan haberler üzerine bu bilgiyi kamuoyuna açıklamaya karar verdi'.'Gereken düzeyde koruma sağlanmadan Harry ile ailesi evlerine dönemez''Hükümetin sunduğu güvenlik düzenlemelerin Harry'nin Britanya'da ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamadığı, o düzeyde koruma sağlanmadan Harry ile ailesinin evlerine dönemeyeceği' dile getirilen açıklamada, hükümetin daha önce polis koruması için iki ödeme teklifini reddettiğini aktarıldı. Annesi gibi paparazzilerle sorun yaşadıTemmuz 2021'de Londra'da bir hayırsever etkinliğinin çıkışında özel güvenlikçi ekibinin arabasının paparazziler tarafından kovalandığı bir durumla başa çıkmakta zorlanması örneği de verildi. Harry'nin annesi Prenses Diana, 1997'de paparazzilerden kaçmaya çalışırken otomobil kazasında ölmüştü. Harry, özel güvenlik ekibinin yurtdışında yeterli yetkiye sahip olmadığını ve ailesini güvende tutmak için gereken Britanya istihbarat bilgilerine erişimi olmadığını belirtiyor. 'Kendisi ile ailesine yönelik tehdit değişmedi'Avukatların açıklamasında şöyle denildi:"Sussex Dükü ile Düşesi, aileleri için özel bir güvenlik ekibini kişisel olarak finanse ediyor, ancak bu güvenlik, Birleşik Krallık'tayken ihtiyaç duydukları gerekli polis korumasının yerini tutamaz... Kurum içindeki rolü değişse de, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak profili ve kendisi ile ailesine yönelik tehdit değişmedi." Yaklaşık 2 yıldır polis koruması talep etmesinin ardından yargıya başvurdu"Birleşik Krallık her zaman Prens Harry'nin evi ve eşiyle çocuklarının güvende olmasını istediği ülke olacak. Polis korumasının olmaması çok büyük bir kişisel risk oluşturuyor. Prens Harry, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 yıldır güvenlik talep etmesinin ardından dilekçesinin bu durumu çözeceğini umuyor."Prensin sözcüsü de "Bu kararların arkasındaki süreç belirsiz ve tutarsız ve tüm riskleri göz önünde bulundurmuyor" diye şikayet etti.Hükümet soruları geçiştirdiAçıklamayla ilgili sorular üzerine hükümet sözcüsü, "Koruyucu güvenlik sistemimiz titiz ve orantılıdır. Kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinden, herhangi bir düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi vermemek uzun süredir devam ettirdiğimiz politikamız" dedi. Lilibet 95 yaşındaki Kraliçe'yi görebilecek mi?Britanya'da güvenliklerinden duydukları endişelerinin giderilmemesi yüzünden Sussex Dükü ve Düşesi, kızları Lilibet'in doğumundan beri ailece adaya gitmedi. Bu, 7 aylık Lilibet'in büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth, büyükbabası Veliaht Prens Charles ve diğer aile üyeleriyle henüz tanışamaması anlamına geliyor. En çok satan tabloid gazete The Sun, Harry'nin parasıyla polis koruması talebinin hükümet tarafından karşılanıp karşılanmaması meselesine, Kraliçe'nin torununun lehine müdahil olmayacağını yazdı.
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ingiltere, birleşik krallık, içişleri bakanlığı, prens harry, britanya, mahkeme, yargı, ret, inceleme, hükümet, meghan markle, polis koruması, adli işlem, kraliçe 2. elizabeth

Prens Harry, parasını ödese bile polis koruması vermeyen Britanya hükümetiyle mahkemelik oldu

21:00 17.01.2022 (güncellendi: 21:33 17.01.2022)
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesiİngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, yayınladıkları Noel aile kartında kızları Lilibet Diana'yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Sussex Düşü ve Düşesi
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2 yıl önce kraliyet rollerini bırakarak vergi mükelleflerinin finanse ettiği polis korumasını kaybeden Prens Harry ile eşi Maghan, kişisel olarak finanse etmek istedikleri polis korumasının hükümet tarafından reddedilmesi yüzünden Britanya'ya dönemiyor. Harry hükümetin kararının yasalara uygunluğuna dair yargı incelemesi talep ettiğini açıkladı.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prens Harry'nin ABD'li melez aktris Meghan Markle ile evlenmesinin yarattığı domino etkisinde yeni bir taş devrildi. Çiftin kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınması ve ABD'li talk şov kraliçesi Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyeti ırkçılıkla suçlaması sonrası, Harry, Britanya hükümetiyle mahkemelik oldu. Sebebi, ülkesine dönüşte polis korumasından mahrum bırakılması.
ABD'de eşiyle birlikte özel güvenlik tutan Prens Harry, parasıyla polis koruması talebinin İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi yüzünden Britanya'ya dönemediğini duyurarak hükümetin bu kararını yargıya taşıdı. Avukatlarının açıklamasına göre, 'Eylül 2021'de bir kamu organının aldığı kararların kanunlara uygunluğuna yasal itiraz niteliğinde adli inceleme talep eden Harry, ada basınına sızan haberler üzerine bu bilgiyi kamuoyuna açıklamaya karar verdi'.

'Gereken düzeyde koruma sağlanmadan Harry ile ailesi evlerine dönemez'

'Hükümetin sunduğu güvenlik düzenlemelerin Harry'nin Britanya'da ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamadığı, o düzeyde koruma sağlanmadan Harry ile ailesinin evlerine dönemeyeceği' dile getirilen açıklamada, hükümetin daha önce polis koruması için iki ödeme teklifini reddettiğini aktarıldı.

Annesi gibi paparazzilerle sorun yaşadı

Temmuz 2021'de Londra'da bir hayırsever etkinliğinin çıkışında özel güvenlikçi ekibinin arabasının paparazziler tarafından kovalandığı bir durumla başa çıkmakta zorlanması örneği de verildi. Harry'nin annesi Prenses Diana, 1997'de paparazzilerden kaçmaya çalışırken otomobil kazasında ölmüştü. Harry, özel güvenlik ekibinin yurtdışında yeterli yetkiye sahip olmadığını ve ailesini güvende tutmak için gereken Britanya istihbarat bilgilerine erişimi olmadığını belirtiyor.

'Kendisi ile ailesine yönelik tehdit değişmedi'

Avukatların açıklamasında şöyle denildi:
"Sussex Dükü ile Düşesi, aileleri için özel bir güvenlik ekibini kişisel olarak finanse ediyor, ancak bu güvenlik, Birleşik Krallık'tayken ihtiyaç duydukları gerekli polis korumasının yerini tutamaz... Kurum içindeki rolü değişse de, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak profili ve kendisi ile ailesine yönelik tehdit değişmedi."

Yaklaşık 2 yıldır polis koruması talep etmesinin ardından yargıya başvurdu

"Birleşik Krallık her zaman Prens Harry'nin evi ve eşiyle çocuklarının güvende olmasını istediği ülke olacak. Polis korumasının olmaması çok büyük bir kişisel risk oluşturuyor. Prens Harry, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 yıldır güvenlik talep etmesinin ardından dilekçesinin bu durumu çözeceğini umuyor."
FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth, Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, pose for a picture at in London, Britain June 26, 2018. John Stillwell/Pool via Reuters/File Photo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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Prensin sözcüsü de "Bu kararların arkasındaki süreç belirsiz ve tutarsız ve tüm riskleri göz önünde bulundurmuyor" diye şikayet etti.

Hükümet soruları geçiştirdi

Açıklamayla ilgili sorular üzerine hükümet sözcüsü, "Koruyucu güvenlik sistemimiz titiz ve orantılıdır. Kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinden, herhangi bir düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi vermemek uzun süredir devam ettirdiğimiz politikamız" dedi.
Prens Harry, Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Lilibet 95 yaşındaki Kraliçe'yi görebilecek mi?

Britanya'da güvenliklerinden duydukları endişelerinin giderilmemesi yüzünden Sussex Dükü ve Düşesi, kızları Lilibet'in doğumundan beri ailece adaya gitmedi. Bu, 7 aylık Lilibet'in büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth, büyükbabası Veliaht Prens Charles ve diğer aile üyeleriyle henüz tanışamaması anlamına geliyor. En çok satan tabloid gazete The Sun, Harry'nin parasıyla polis koruması talebinin hükümet tarafından karşılanıp karşılanmaması meselesine, Kraliçe'nin torununun lehine müdahil olmayacağını yazdı.
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