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Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu
Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu
Dünyaca ünlü sanatçı Prince'in ölümünün ardından mirasçılarının başlattığı hukuk mücadelesinde sona gelindi. Ünlü şarkıcının mal varlığı bedeli netleştirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:08+0300
2022-01-17T13:20+0300
prince
yaşam
müzik
bedel
miras
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2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince’in mal varlığı ile ilgili beş yıldır süren dava sonuçlandı.Mal varlığı bedeli 156.4 milyon dolarÖlmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156.4 milyon dolar olarak belirlendi.ABD’de gelir hizmetleri alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service adlı devlet kurumu ile Comerica Bank &amp; Trust adlı miras yönetimi kuruluşu, başlangıçta farklı rakamlar açıkladıkları Prince’in mal varlığı miktarında anlaşmaya vardı.Devlet kurumu başlangıçta Prince’in mal varlığını 163.2 milyon dolar olarak kabul ederken, Comerica Bank &amp; Trust ise değeri 82.3 milyon dolarda tutmuştu.Mirasçılara dağıtılabilecekNTV’nin ABC gazetesinden aktardığına göre, miras bedelinin tespit edilmesi, mal varlığının mirasçılara dağıtılması için gelecek ay harekete geçilebileceği anlamına geliyor.Purple Rain şarkısı hafızalar kazınan Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.ABD'li müzik ikonunun aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan pop yıldızının, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren ‘opioid’den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.Prince'in yaşamını yitirmesinden altı gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&amp;B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurdu.
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prince, müzik, bedel, miras

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu

13:08 17.01.2022 (güncellendi: 13:20 17.01.2022)
© AP Photo / Matt SaylesPrince
Prince - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Matt Sayles
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Dünyaca ünlü sanatçı Prince'in ölümünün ardından mirasçılarının başlattığı hukuk mücadelesinde sona gelindi. Ünlü şarkıcının mal varlığı bedeli netleştirildi.
2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince’in mal varlığı ile ilgili beş yıldır süren dava sonuçlandı.

Mal varlığı bedeli 156.4 milyon dolar

Ölmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156.4 milyon dolar olarak belirlendi.
ABD’de gelir hizmetleri alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service adlı devlet kurumu ile Comerica Bank & Trust adlı miras yönetimi kuruluşu, başlangıçta farklı rakamlar açıkladıkları Prince’in mal varlığı miktarında anlaşmaya vardı.
Devlet kurumu başlangıçta Prince’in mal varlığını 163.2 milyon dolar olarak kabul ederken, Comerica Bank & Trust ise değeri 82.3 milyon dolarda tutmuştu.

Mirasçılara dağıtılabilecek

NTV’nin ABC gazetesinden aktardığına göre, miras bedelinin tespit edilmesi, mal varlığının mirasçılara dağıtılması için gelecek ay harekete geçilebileceği anlamına geliyor.
Purple Rain şarkısı hafızalar kazınan Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.
ABD'li müzik ikonunun aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan pop yıldızının, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren ‘opioid’den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
Prince'in yaşamını yitirmesinden altı gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.
Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurdu.
ABD’li şarkıcı Prince Rogers - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2016
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2 Haziran 2016, 22:12
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