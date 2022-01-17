https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-guclerini-tasiyan-14-ucak-kazakistandan-rusyaya-dondu-1052804737.html
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:45+0300
2022-01-17T11:45+0300
2022-01-17T11:45+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
il-76
protesto
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
görev
rus barış gücü
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KGAÖ kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinin bulunduğu 14 İl-76 askeri uçağı bugün Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Üssü’ne indi.Askerler uçaktaki teçhizatları indirme çalışmalarını tamamladıktan sonra garnizonlarına dönecek.İl-76 uçakları bugün Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Hava Üssü’ne Hava İndirme Kuvvetleri askerleri ve teçhizatlarını da taşıyacak.Barış güçlerinin daimi olarak konuşlu oldukları yerlere dönüş sürecinin 19 Ocak’a kadar tamamlanmasının planlandığı da aktarılıyor.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html
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rusya, kazakistan, barış gücü, il-76, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, görev, rus barış gücü
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan dönüş yaptı.
KGAÖ kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinin bulunduğu 14 İl-76 askeri uçağı bugün Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Üssü’ne indi.
Askerler uçaktaki teçhizatları indirme çalışmalarını tamamladıktan sonra garnizonlarına dönecek.
İl-76 uçakları bugün Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Hava Üssü’ne Hava İndirme Kuvvetleri askerleri ve teçhizatlarını da taşıyacak.
Barış güçlerinin
daimi olarak konuşlu oldukları yerlere dönüş sürecinin 19 Ocak’a kadar tamamlanmasının planlandığı da aktarılıyor.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.