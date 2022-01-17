Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-guclerini-tasiyan-14-ucak-kazakistandan-rusyaya-dondu-1052804737.html
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:45+0300
2022-01-17T11:45+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
il-76
protesto
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
görev
rus barış gücü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052804680_0:162:2730:1698_1920x0_80_0_0_7c5d38689de99c35b502686d12c1456a.jpg
KGAÖ kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinin bulunduğu 14 İl-76 askeri uçağı bugün Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Üssü’ne indi.Askerler uçaktaki teçhizatları indirme çalışmalarını tamamladıktan sonra garnizonlarına dönecek.İl-76 uçakları bugün Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Hava Üssü’ne Hava İndirme Kuvvetleri askerleri ve teçhizatlarını da taşıyacak.Barış güçlerinin daimi olarak konuşlu oldukları yerlere dönüş sürecinin 19 Ocak’a kadar tamamlanmasının planlandığı da aktarılıyor.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html
rusya
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052804680_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f17e98c89af31c7a1c79dd921996b260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kazakistan, barış gücü, il-76, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, görev, rus barış gücü

Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü

11:45 17.01.2022
© SputnikRus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan dönüş yaptı.
KGAÖ kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinin bulunduğu 14 İl-76 askeri uçağı bugün Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Askeri Üssü’ne indi.
Askerler uçaktaki teçhizatları indirme çalışmalarını tamamladıktan sonra garnizonlarına dönecek.
İl-76 uçakları bugün Ulyanovsk bölgesindeki Vostoçnıy Hava Üssü’ne Hava İndirme Kuvvetleri askerleri ve teçhizatlarını da taşıyacak.
Barış güçlerinin daimi olarak konuşlu oldukları yerlere dönüş sürecinin 19 Ocak’a kadar tamamlanmasının planlandığı da aktarılıyor.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
Rus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 20 uçak Rusya'ya ulaştı
Dün, 12:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:39Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı
12:27Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
12:24İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
12:21Konya'da kuraklıktan etkilenmeyen göl korumaya alındı
12:20İYİ Partili başkanlardan Akşener'e: Adaylığınızı bekliyoruz
12:19TEİS'ten uyarı: Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır
12:15Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor
12:06Parasını kısa sürede artırmak istedi, 70 bin lira dolandırıldı
12:02Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
12:00İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da
11:59Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü
11:59İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
11:48Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi
11:45Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
11:40Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
11:37TÜBİTAK’tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek
11:33Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü
11:21Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
11:18Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
11:16Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek