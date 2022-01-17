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Rus uzmandan küresel ısınma uyarısı: Felaket boyutunda doğal değişiklikler olabilir
Rus uzmandan küresel ısınma uyarısı: Felaket boyutunda doğal değişiklikler olabilir
Rusya’ya bağlı Kırım’daki Vernadskiy Tarım Teknolojileri Akademisi’nden iklim bilimci Ryabov, ‘Sputnik Kırım’da’ radyosuna verdiği demecinde, Paris İklim... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T17:04+0300
2022-01-17T17:08+0300
küresel ısınma
yaşam
rusya
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kırım
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Doçent Vladimir Ryabov’a göre, küresel ısınma yalnızca insanların eylemlerinden kaynaklanmıyor, ısınmanın başlıca sebebi ise doğal süreçler. İnsanlar bu süreci hızlandırabildiği gibi yavaşlatabilir de.Son 40 yıldır gezegenimizdeki sıcaklığın hiç olmadığı kadar fazla olduğunu, ortalama sıcaklığın iki derece yükseldiğini belirten Ryabov, “Bu hızlı değişimin sonucu da doğal felaketler olacak. Küresel değişiklikler ne kadar fazla olursa, felaketler de o kadar tehlikeli olur” dedi.Ryabov, Paris İklim Anlaşması’nda önümüzdeki 30 yıl sıcaklığın 1.5 dereceden fazla artması halinde facianın başlayacağı, özellikle de kasırgalar olmak üzere doğal afetlerin daha sık hale gelmesinin de sadece ‘giriş bölümü’ olacağı uyarısının yapıldığını hatırlattı.“Devasa felaketleri okyanuslardaki , daha sonra da dağların tepelerindeki buzların erimesi başlatacak. Bu durumda dünyadaki toprakların yüzde 30’u sular altında kalacak” diyen Ryabov, yoğun nüfuslu bölgelerin de buna dahil olduğunu kaydetti.Bilim insanları küresel ısınmanın tehlikeleriyle ilgili düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. Süreci yavaşlatmak için 2015 yılında 190’dan fazla ülke karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasının amaçlandığı Paris İklim Anlaşması’nı imzalamıştı.Rusya da karbon emisyonlarını azaltmak ve çevrenin korunması için tedbirler geliştirip uyguluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kasım ayında hükümete sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 yılı seviyelerine oranla, yüzde 70’e kadar düşürülmesi, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltacak şekilde kalkınma stratejileri geliştirilmesi yönünde talimat vermişti.
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küresel ısınma, rusya, paris, kırım

Rus uzmandan küresel ısınma uyarısı: Felaket boyutunda doğal değişiklikler olabilir

17:04 17.01.2022 (güncellendi: 17:08 17.01.2022)
© Sputnik / Pavel Gerasimov / Fotoğraf bankasına girYok olmadan görülmesi gereken doğa harikaları
Yok olmadan görülmesi gereken doğa harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Pavel Gerasimov
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Rusya’ya bağlı Kırım’daki Vernadskiy Tarım Teknolojileri Akademisi’nden iklim bilimci Ryabov, ‘Sputnik Kırım’da’ radyosuna verdiği demecinde, Paris İklim Anlaşması’na atıfta bulunarak, 30 yıl içerisinde dünyadaki ortalama hava sıcaklığının 1.5 dereceden fazla artması durumunda insanlığı felaket boyutunda doğal değişimlerin beklediğini söyledi.
Doçent Vladimir Ryabov’a göre, küresel ısınma yalnızca insanların eylemlerinden kaynaklanmıyor, ısınmanın başlıca sebebi ise doğal süreçler. İnsanlar bu süreci hızlandırabildiği gibi yavaşlatabilir de.
Son 40 yıldır gezegenimizdeki sıcaklığın hiç olmadığı kadar fazla olduğunu, ortalama sıcaklığın iki derece yükseldiğini belirten Ryabov, “Bu hızlı değişimin sonucu da doğal felaketler olacak. Küresel değişiklikler ne kadar fazla olursa, felaketler de o kadar tehlikeli olur” dedi.
Ryabov, Paris İklim Anlaşması’nda önümüzdeki 30 yıl sıcaklığın 1.5 dereceden fazla artması halinde facianın başlayacağı, özellikle de kasırgalar olmak üzere doğal afetlerin daha sık hale gelmesinin de sadece ‘giriş bölümü’ olacağı uyarısının yapıldığını hatırlattı.
Devasa felaketleri okyanuslardaki , daha sonra da dağların tepelerindeki buzların erimesi başlatacak. Bu durumda dünyadaki toprakların yüzde 30’u sular altında kalacak” diyen Ryabov, yoğun nüfuslu bölgelerin de buna dahil olduğunu kaydetti.
Bilim insanları küresel ısınmanın tehlikeleriyle ilgili düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. Süreci yavaşlatmak için 2015 yılında 190’dan fazla ülke karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasının amaçlandığı Paris İklim Anlaşması’nı imzalamıştı.
Rusya da karbon emisyonlarını azaltmak ve çevrenin korunması için tedbirler geliştirip uyguluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kasım ayında hükümete sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 yılı seviyelerine oranla, yüzde 70’e kadar düşürülmesi, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltacak şekilde kalkınma stratejileri geliştirilmesi yönünde talimat vermişti.
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