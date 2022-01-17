https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-uzmanlar-hareketlerine-gore-bakterilerin-patojenik-olup-olmadigini-ayirt-etmenin-yolunu-buldu-1052818991.html

Rus uzmanlar hareketlerine göre bakterilerin patojenik olup olmadığını ayırt etmenin yolunu buldu

Rus uzmanlar hareketlerine göre bakterilerin patojenik olup olmadığını ayırt etmenin yolunu buldu

Rusya Bilimler Akademisi Yüksek Sıcaklıklar Birleşik Enstitüsü’nden (OİVT) yapılan açıklamaya göre Rus bilim insanları patojenik ve patojenik olmayan koli... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T17:45+0300

2022-01-17T17:45+0300

2022-01-17T17:46+0300

yaşam

rus

bakteri

bilim insanı

uzman

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Açıklamada, “Belirli bakterilerin hareketlerinin incelenmesi ve enstitü tarafından aktif partiküllerin hareketlerinin izlenmesine yönelik geliştirilen programların kullanılması neticesinde, bilim insanları patojenik ve patojenik olmayan koli basilinin hareketlerindeki farklılıkları matematiksel olarak tanımlayabildi” ifadeleri kullanıldı.Bu tür bakterilerin benzer bir yapı ve kamçı sayısına sahip olduğu, ancak insan vücudu ile farklı şekilde etkileşime girdiği kaydedilen açıklamada, çalışmanın OİVT, Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Merkezi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nden (RUDN) bilim insanları tarafından ortaklaşa yürütüldüğü vurgulandı.Uzmanlar bakterinin hareket şekli ile insan epitel hücrelerine bulaşma becerileri arasında bir ilişki olduğunu tespit etti. Daha önce hareket özelliklerinin benzer yapı, uzunluk ve kamçı sayısına sahip organizmalar için aynı olduğu varsayılıyordu.Elde edilen sonuçlar doğrultusunda dakikalar içinde patojenik ve patojenik olmayan mikroorganizmaların tespit edilmesine, aynı zamanda hareket yönlerinin değişimine göre bunların antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının analiz edilmesine olanak verecek hızlı testlerin geliştirilebileceği belirtiliyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus, bakteri, bilim insanı, uzman