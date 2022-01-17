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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un bugün İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T21:29+0300
2022-01-17T21:29+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
iran
nükleer
iran nükleer anlaşması
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Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede aralık sonunda ‘nükleer anlaşmanın’ tam olarak uygulanmasının sağlanması konusunda Viyana'da yeniden başlatılan sekizinci tur müzakereler bağlamında İran nükleer programı ile ilgili KOEP çevresindeki durumun ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Bakanlar, ‘nükleer anlaşmanın’ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından ilk başta onaylanan dengeli şekliyle tam olarak uygulanmasının sağlaması konusunda 27 Aralık 2021'de Viyana'da yeniden başlatılan sekizinci tur müzakereler bağlamında İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren müzakerelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor. 27 Aralık'ta görüşmelerin sekizinci turu başlamıştı. Aralık ayındaki yedinci turda bile taraflar, Avrupa tarafının İran'ın pozisyonlarını da dahil ettiği iki taslak anlaşma üzerinde anlaşmaya varmıştı.Müzakereler, yeni yıl tatili nedeniyle 31 Aralık’ta ertelenmişti. Taraflar, 3 Ocak’ta Viyana’da diyaloğa devam etmişti. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani görüşmelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini açıklasa da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana’daki ilerlemeyi ‘mütevazı’ bularak, Tahran’ı konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırmıştı.
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rusya, sergey lavrov, iran, nükleer, iran nükleer anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü

21:29 17.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un bugün İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na geri dönüşün ele alındığını duyurdu.
Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede aralık sonunda ‘nükleer anlaşmanın’ tam olarak uygulanmasının sağlanması konusunda Viyana'da yeniden başlatılan sekizinci tur müzakereler bağlamında İran nükleer programı ile ilgili KOEP çevresindeki durumun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Bakanlar, ‘nükleer anlaşmanın’ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından ilk başta onaylanan dengeli şekliyle tam olarak uygulanmasının sağlaması konusunda 27 Aralık 2021'de Viyana'da yeniden başlatılan sekizinci tur müzakereler bağlamında İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren müzakerelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor. 27 Aralık'ta görüşmelerin sekizinci turu başlamıştı. Aralık ayındaki yedinci turda bile taraflar, Avrupa tarafının İran'ın pozisyonlarını da dahil ettiği iki taslak anlaşma üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Müzakereler, yeni yıl tatili nedeniyle 31 Aralık’ta ertelenmişti. Taraflar, 3 Ocak’ta Viyana’da diyaloğa devam etmişti. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani görüşmelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini açıklasa da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana’daki ilerlemeyi ‘mütevazı’ bularak, Tahran’ı konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırmıştı.
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