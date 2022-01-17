https://tr.sputniknews.com/20220117/rusyada-11-araliktan-bu-yana-ilk-kez-koronavirus-vaka-sayisi-30-bini-asti-1052828303.html

Rusya’da 11 Aralık’tan bu yana ilk kez koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

Rusya’da 11 Aralık’tan bu yana ilk kez koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

Rusya'da son 24 saatte 30 bin 726 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde vakaların 10 milyon 834 bin 260’a... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:22+0300

2022-01-17T22:22+0300

2022-01-17T22:22+0300

rusya

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 30 bin 726 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 29 bin 230 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 5.12 daha yüksek olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede vakaların sayısının 10 milyon 834 bin 260’a ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (7 bin 529), St. Petersburg’da (4 bin 132), Moskova bölgesinde (3 bin 388), Krasnodar bölgesinde (718) ve Rostov bölgesinde (539) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde virüs nedeniyle bin 670 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, 30 Haziran 2021'den bu yana görülmeyen bu minimum artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 321 bin 990’a yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 19 bin 756 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 9 milyon 878 bin 371’e ulaştığını vurguladı.Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni yıl tatilinden sonra ülkede Kovid-19 epidemiyolojik durumunun kötüleşmesini beklediklerini açıklamıştı. Endişelerin kaynakları arasında Omicron varyantı da yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220117/moskova-devlet-universitesi-kovid-19-asisi-gelistirdi-denemeler-savunma-bakanliginda-yapilacak--1052812856.html

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