https://tr.sputniknews.com/20220117/rusyadan-arama-sonuclarinda-yasakli-icerik-nedeniyle-googlea-para-cezasi-1052817356.html

Arama sonuçlarında yasaklı içerik nedeniyle Rusya'dan Google’a para cezası

Arama sonuçlarında yasaklı içerik nedeniyle Rusya'dan Google’a para cezası

Moskova Sulh Mahkemesi, arama sonuçlarında Rusya'da yasaklı olan kaynakların linklerini görüntülemeyi durdurmayı reddetmesi nedeniyle Google'ı idari açıdan... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T16:51+0300

2022-01-17T16:51+0300

2022-01-17T16:59+0300

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Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Google, arama sonuçlarında Rusya'da yasaklı olan kaynakların linklerini görüntülemeyi durdurmayı reddetmesi nedeniyle idari açıdan suçlu bulundu ve 4 milyon ruble (yaklaşık 720 bin TL) para cezasına çarptırıldı.Moskova Sulh Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Gurinçuk, Rus basınına demecinde “Google LLC. idari suç işlemekten suçlu bulundu ve 4 milyon ruble para cezasına çarptırıldı” açıklamasında bulundu.Söz konusu cezanın 2020’den bu yana aynı ihlal için Google’ın çarptırıldığı dördüncü ceza olduğu ifade edildi.Rusya’nın başkenti Moskova’da Taganskiy İlçe Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Girinçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Facebook şirketi, Rusya Federasyonu İdari Kanunun 13.41. maddesinin 2. bölümü uyarınca idari suç işlemekten suçlu bulundu ve 4 milyon ruble idari para cezasına çarptırıldı” ifadesini kullandı.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Google'a yönelik idari ihlal protokolü hazırladı, söz konusu ihlal için 1.5 ila 5 milyon ruble arasında idari ceza öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/googleda-2021de-en-cok-arananlar-aciklandi-squid-game-iklim-degisikligi-ve-ruh-sagligi-1051779951.html

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rusya, google, ruble, ceza, arama motoru, arama, para cezası