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Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı
Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı
Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Burak Elmas'a tepki gösterdi. Gökbakar, Burak Elmas ve yönetiminin istifa... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:47+0300
2022-01-17T12:47+0300
spor
şahan gökbakar
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Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren Galatasaray son olarak Hatayspor'a 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar zirveden 23 puan uzak kaldı. Son 34 yılın en kötü dönemini yaşayan Galatasaray düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan isyan etti.Başkan Burak Elmas'a saygısını ifade eden ünlü isim, yönetimin ve başkanın isyan etmesini istedi.Şahan Gökbakar'ın mesajı:"Bu güne kadar tek kelime yazmadım. Hep sabır hep sabır. Saygım var makamınıza sayın başkan ama... Geçen sezon bir gol farkla şampiyonluğu kaçırmış takımı, bu hale nasıl getirebilir ya bir yönetim? Bu kadar aleni doğranan bir takıma nasıl sahip çıkamaz ya bir yönetim? Bunca zaman Galatasaray'a hizmet etmiş Fatih Hoca ile nasıl hak ettiği gibi vedalaşamaz ya bir yönetim? Koskoca Galatasaray'da bu kaleciyi nasıl oynatır ya bir yönetim? Böyle bir kadın Futbol takımı nasıl kurar ya bir yönetim? Geleceğin takımını oluşturacağız deyip nasıl bu şekilde eline yüzüne bulaştırır ya bir yönetim? Bunca şey ortada iken nasıl hala o koltukta oturur bir yönetim? Bunlar Galatasaray'a hiç yakışmıyor bence."
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Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı

12:47 17.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / Şahan GökbakarŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / Şahan Gökbakar
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Galatasaray'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Burak Elmas'a tepki gösterdi. Gökbakar, Burak Elmas ve yönetiminin istifa etmesini istedi.
Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren Galatasaray son olarak Hatayspor'a 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar zirveden 23 puan uzak kaldı. Son 34 yılın en kötü dönemini yaşayan Galatasaray düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.
Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan isyan etti.
Başkan Burak Elmas'a saygısını ifade eden ünlü isim, yönetimin ve başkanın isyan etmesini istedi.
Şahan Gökbakar'ın mesajı:
"Bu güne kadar tek kelime yazmadım. Hep sabır hep sabır. Saygım var makamınıza sayın başkan ama... Geçen sezon bir gol farkla şampiyonluğu kaçırmış takımı, bu hale nasıl getirebilir ya bir yönetim? Bu kadar aleni doğranan bir takıma nasıl sahip çıkamaz ya bir yönetim? Bunca zaman Galatasaray'a hizmet etmiş Fatih Hoca ile nasıl hak ettiği gibi vedalaşamaz ya bir yönetim? Koskoca Galatasaray'da bu kaleciyi nasıl oynatır ya bir yönetim? Böyle bir kadın Futbol takımı nasıl kurar ya bir yönetim? Geleceğin takımını oluşturacağız deyip nasıl bu şekilde eline yüzüne bulaştırır ya bir yönetim? Bunca şey ortada iken nasıl hala o koltukta oturur bir yönetim? Bunlar Galatasaray'a hiç yakışmıyor bence."
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