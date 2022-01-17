Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220117/sahneye-cikmayan-manus-baba-guvenlik-onlemleri-saglanmadi-1052801302.html
Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
Manuş Baba, Sivas'ta gerçekleşmesi planlanan konserinde sahneye çıkmama sebebinin iddia edildiği gibi 'soğuk hava' değil güvenlik önlemlerinin alınmaması... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T10:16+0300
2022-01-17T10:16+0300
yaşam
sivas
konser
manuş baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103528/22/1035282268_127:0:1194:600_1920x0_80_0_0_72a44659c0d45cf4ccaf2d121a88d639.jpg
Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba'nın soğuğu bahane edip sahneye çıkmadığı belirtildi. Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.'Hayatımızı riske etmemek için'Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."
https://tr.sputniknews.com/20220117/sogugu-gerekce-gosteren-manus-baba-sahneye-cikmadi-bu-yaptigini-kendisine-yakistiramadik-1052795882.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103528/22/1035282268_260:0:1060:600_1920x0_80_0_0_3fda676ba8fe9dfddf70bd9089e5024f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivas, konser, manuş baba

Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı

10:16 17.01.2022
© Fotoğraf : InstagramManuş Baba
Manuş Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Manuş Baba, Sivas'ta gerçekleşmesi planlanan konserinde sahneye çıkmama sebebinin iddia edildiği gibi 'soğuk hava' değil güvenlik önlemlerinin alınmaması olarak açıkladı.
Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba'nın soğuğu bahane edip sahneye çıkmadığı belirtildi. Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.

'Hayatımızı riske etmemek için'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti:
"Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."
Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."
Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı: - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
YAŞAM
Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı: 'Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık'
02:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:07Dükkan önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
11:04Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
11:01Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
10:59Halkbank: İtiraz dilekçesi ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içerisinde verilecek
10:47Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
10:43Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
10:39Vebitcoin mağduruna 'yağma' davası
10:38Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
10:28Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
10:16Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
10:15Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
09:59Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Pekin'de ilk Omicron vakası
09:57Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
09:49Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
09:44FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
09:36Memur ve emeklinin gözü TBMM'de: Ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai sürüyor
09:28Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
09:28Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
09:15Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
08:55AVM'ler dövizli kiralamaya döndü