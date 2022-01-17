https://tr.sputniknews.com/20220117/sahneye-cikmayan-manus-baba-guvenlik-onlemleri-saglanmadi-1052801302.html

Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı

Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı

Manuş Baba, Sivas'ta gerçekleşmesi planlanan konserinde sahneye çıkmama sebebinin iddia edildiği gibi 'soğuk hava' değil güvenlik önlemlerinin alınmaması... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T10:16+0300

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yaşam

sivas

konser

manuş baba

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Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba'nın soğuğu bahane edip sahneye çıkmadığı belirtildi. Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.'Hayatımızı riske etmemek için'Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."

https://tr.sputniknews.com/20220117/sogugu-gerekce-gosteren-manus-baba-sahneye-cikmadi-bu-yaptigini-kendisine-yakistiramadik-1052795882.html

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sivas, konser, manuş baba