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https://tr.sputniknews.com/20220117/sakaryada-nisana-katilan-91-kisi-zehirlendi-1052813730.html
Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik oldu. Kişilerin ilçede bir nişan yemeğine katıldığı belirtildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T15:08+0300
2022-01-17T15:08+0300
2022-01-17T15:08+0300
türkiye
sakarya
hastane
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
nişan töreni
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Yayla Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/baba-ile-iki-cocugu-sobadan-sizan-gazdan-oldu-1052380087.html
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sakarya, hastane, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, nişan töreni
Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik oldu. Kişilerin ilçede bir nişan yemeğine katıldığı belirtildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yayla Mahallesi'ndeki bir
düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi. Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.