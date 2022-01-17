https://tr.sputniknews.com/20220117/sanatci-sezen-aksu-hakkinda-dini-degerlere-hakaret-ve-tahrik-veya-asagilamadan-suc-duyurusu-1052828017.html

Sanatçı Sezen Aksu hakkında 'dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusu

Sanatçı Sezen Aksu hakkında 'dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusu

Sezen Aksu'nun şarkısında Adem ve Havva'ya 'cahil' denilmesinden gücendiklerini söyleyen bir grup, sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:20+0300

2022-01-17T22:20+0300

2022-01-17T22:20+0300

türkiye

sezen aksu

ankara cumhuriyet başsavcılığı

hakaret

suç duyurusu

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Ankara'da bir grup 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında Adem ve Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu hakkında, 'dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa verdikten sonra grup adına açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun 'ifadeleriyle dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini' söyledi.Bu durumun İslam dini mensupları arasında haklı bir öfke uyandırdığını iddia eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik."Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu dile getirdi.Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu söyleyen Yılmaz, sanatçının, 'dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

https://tr.sputniknews.com/20220117/diyanetten-sezen-aksu-aciklamasi-dini-sahsiyetlerle-ilgili-ozensiz-tutum-saygisizliktir-1052821836.html

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sezen aksu, ankara cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, suç duyurusu